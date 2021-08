Die besten Ideen entstehen oft im Gespräch an der Bar oder im Urlaub, fernab des Alltags. Gespräche an der Bar können wir beim digitalen Systemhauskongress CHANCEN am 9. und 10. September zwar nicht in Ihr Büro oder Home Office zaubern - eine anregende Umgebung für den Erfahrungsaustausch mit anderen IT-Dienstleistern, MSPs und CSPs, Abstand zum Tagegeschäft und Raum für neue Perspektiven aber schon.

ChannelPartner mit ihren Kooperationspartnern iTeam und Synaxon Akademie lädt Sie dazu herzlich ein.

Um Ihnen die Qual der Wahl Ihrer Lieblingsplätze und -themen zu erleichtern, können Sie auf unserer Event-Plattform Ihre persönliche Agenda schon vorab mit wenigen Klicks zusammenstellen.

Während des Live-Events können Sie außerdem 1:1-Meetings mit anderen Teilnehmern vereinbaren oder sich beim Networking-Roulette per Zufallsprinzip vernetzen - und überraschen - lassen. Und Sie selbst können gerne auch immer zu Mitwirkenden und Gestaltern der Sessions werden - mit Ihren Anliegen, Fragen, Erfahrungen und Argumenten, die Sie live in die Diskussionen einbringen.

Wir freuen uns auf Sie und auf außergewöhnliche Impulse, unter anderem zu diesen Themen:

Führen auf Distanz & Selbststeuerung: Was bleibt von der Firmenkultur bei Dauerdistanz?

Im interaktiven Dialog beleuchten wir unter anderem diese Aspekte: Kulturelle Identität - Wie wir uns selber gerne sehen und was wir dafür tun; Unser Führungsverständnis - Wie sieht es aus, wenn es gut ist?; Top Down oder Bottom Up - Veränderung ja, aber wie?; Hybrides Arbeiten - in aller Munde, aber keiner weiß Bescheid?

Impulsgeber: Karl-Heinz Reitz (Geschäftsführer / Director Human Resources, Computacenter)

Gehirn vs. Künstliche Intelligenz - Wer behält die Oberhand?

Außergewöhnliche Insights zur Frage, wie man eine produktive, ideenfreundliche Arbeitswelt von morgen schafft

Keynote: Dr. Henning Beck (Neurowissenschaftler und Bestsellerautor)

Prägende Markttrends und Zukunftsstrategien für IT-Dienstleister

Panel-Discussion mit Heinrich Zetlmayer (CEO Skaylink), Stephan Teinert (Head of Cloud Sales, Wortmann) und Bernd Krakau (Group COO & Executive Board Member netgo group & Vorstand EuroCloud Deutschland)

Transformation bei Kunden und im Systemhaus

... und die Folgen für die Wachstumsstrategie von IT-Dienstleistern

Keynote: Oliver Wegner (Gründer und CEO, evolutionplan)

Fuckups & Chancen von Förderprogrammen

Wie man Förderanträge erfolgreich stellt - Do`s and Don`ts - Hürden Risiken - Fuckups - Wie es klappt

Impulsgeber: Stefan Mende (Spezialist für Datensicherheit und MSP)

Ausbildung & Karriere im Systemhaus fördern

Systemhaus-Chefs teilen ihre außergewöhnlichen Methoden, Ideen und Erfahrungen, wie sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern und für die kontinuierliche Weiterbildung begeistern.

Impulsgeber: Volker Scheidler (Vorstand, acoris), Adrian Woizik und Markus Klingspor (Geschäftsführer, Thinking Objects)

War for Talents

Ihre außergewöhnliche Wege zur außergewöhnlichen Employee Experience teilen die

Impulsgeber: Wibke Jellinghaus (Projektmanagerin, PMP) und Ralf Mackowiak (Strategy & Business Development) bei Arineo

Wachstumsstrategien für Systemhäuser

Diversifizieren, zukaufen oder ausgründen? Roger Geitzenauer von SkySystems hat mit seinem 2013 gegründeten Unternehmen alle Strategien binnen kürzester Zeit verwirklicht. Warum und wie es funktionierte, und wo Stolpersteine lauern, schildert er in dieser Session.

Impulsgeber: Roger Geitzenauer (Geschäftsführer von SkySystems IT und Connect 15)

Wie schaffe ich mehr Sichtbarkeit für mein Unternehmen?

Mit der positiven Digitalen Duftmarke mehr Awareness, Leads, Kunden und Mitarbeiter gewinnen. Ralf Korb schlägt in seinem Impuls den Bogen von der Notwendigkeit zur "positiven Digitalen Duftmarke", die das Systemhaus als Marke prägt.

Impulsgeber: Ralf Korb (Senior Analyst, Korb & Kollegen)

Die Leistungen der IT-Dienstleister im vergangenen Jahr werden wir feiern mit der Award-Verleihung an die besten Systemhäuser Deutschlands.

Weitere Programm-Highlights:

Insights zum Systemhausmarkt: Ausverkauf deutscher IT-Systemhäuser oder gesundes Wachstum? / Wachstumsstrategien für Systemhäuser / Prägende Markttrends und Zukunftsstrategien / Die besten Systemhäuser 2021

Automation: Befreien Sie sich und Ihre Kunden von Routinen! / Prozess-Effizienz für Projektteams / Modern Work während und nach Corona / Automatisierung als Schlüssel für erfolgreiches MSP-Geschäft

Cybersecurity: Status quo und künftige Bedrohungsszenarien / Hybride Cybersecurity in der Praxis: Vom klassischen On-Premise-Angebot zum hybriden Cybersecurity-Modell / Wie Superman seine Kunden vor Ransomware und Supply Chain Attacken schützen würde

Cloud: Hyperscaler auf der Überholspur und die Folgen für den IT-Dienstleistermarkt / Toppt oder floppt Gaia-X? / Multi-Cloud-Strategie am Beispiel von Sysback: Best Practices & Blueprint / Perfect Match: Auda-Cloud im Terra-Rechenzentrum / Mit mehr Speed zu höheren Margen: Wie Service Provider den Vertrieb von Managed Cloud Services automatisieren

Modern Work: Modern Work während & nach Corona am Beispiel des Kunden "PINO Pharmazeutische Präparate" / Hello to Possibilities im UCaaS-Markt

