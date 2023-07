Mit von der Partie bei dem "Modern Workplace Day" am 11. Juli 2023 in Nürnberg waren neben MR Datentechnik auch die weltweit tätigen Technologielieferanten Dell Technologies und Lexmark sowie die lokalen Player Smoodi Consulting aus Nürnberg, VSB Solutions aus Lichtenfels und die Whitelisthackers aus Bamberg.

Es war einer der heißesten Tage des Jahres: Am Freitag den 11. Juli 2023 stieg in Nürnberg die Temperatur auf deutlich über 30° C im Schatten. Dennoch kamen einige Kunden auf das Firmengelände der MR Datentechnik in den Stadtteil Marienberg. Dort sahen sie, wie ihre Arbeitsplätze schon bald aussehen könnten: modernste Kommunikationswerkzeuge, digitalisierte Geschäftsprozesse, stark gesicherte IT-Infrastruktur im Datacenter, Drucklösungen und sichere PC-Clients.

Doch es war nicht nur eine reine Produkt-Show auf dem Modern Workplace Day. Es gab auch einige Vorträge und praxisbezogene Produktvorführungen, etwa ein Live-Hacking-Event. Themen wie Storage, Prozessdigitalisierung, Cyber Security, nachhaltiges Drucken, Backup und Recovery zogen die Aufmerksamkeit der Teilnehmer in ihren Bann. Und sie konnten sich auch untereinander über ihre Erfahrungen mit dem "modernen Arbeitsplatz" austauschen - nach über zwei Jahren ohne Vor-Ort-Veranstaltungen war ihnen der Hunger nach persönlicher Begegnung deutlich anzumerken.

Angesichts globaler Krisen und des Fachkräftemangels betont MR Datentechnik-Geschäftsführer Gerhard Reinhardt die Bedeutung eines modernen Arbeitsplatzes: "Die Arbeitswelt untersteht einem ständigen Wandel und verändert sich rapide. Es ist wichtig, mit aktuellen Entwicklungen Schritt zu halten, um wettbewerbsfähig zu bleiben und um Mitarbeiter mit technischen Mitteln zu unterstützen und zu entlasten."



