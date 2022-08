Jahr für Jahr ehrt das Bayerische Wirtschafsministerium die 50 wachstumsstärksten mittelständischen bayerischen Unternehmen mit der Auszeichnung "Bayerns Best 50". Und auch dieses Jahr hat es das Nürnberger IT-Systemhaus MR Datentechnik geschafft, in diesen erlesenen Kreis aufgenommen zu werden - das sechste Mal insgesamt.

Die MR Datentechnik Vertriebs- und Service GmbH wurde 1994 gegründet, beschäftigt aktuell rund 500 Mitarbeiter und hat 2021 in Deutschland 184,5 Millionen Euro umbesetzt. Und weil die vergangenen Jahre wirtschaftlich so erfolgreich waren und die Geschäftsprognose für das laufende Jahr 2022 sehr gut aussieht, hat sich Geschäftsleitung von MR Datentechnik um die Auszeichnung Bayerns Best 50 beworben.

» ChannelPartner Kongress 2022 Auf dem ChannelPartner Kongress am 7. und 8. September 2022 in Düsseldorf werden Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen teilen und gemeinsam Lösungswege skizzieren. Der Ausblick auf die künftige Marktentwicklung über 2022 hinaus mag ambitioniert sein – dennoch wollen wir ihn wagen und dafür Ideen und Impulse geben.

Mehr Infos hier!

Im Auftrag des bayerischen Wirtschafsministeriums hat die unabhängige Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Mazars GmbH & Co. KG die von MR Datentechnik eingereichten geschäftlichen Unterlagen geprüft und das Unternehmen für auszeichnungswürdig befunden.

Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung mit anschließendem Galaempfang im Schloss Schleißheim nördlich von München wurden die Vertreter von MR Datentechnik am 26. Juli von der bayerischen Staatsregierung geehrt. Die beiden MR Datentechni-Geschäftsführer Gerhard Reinhardt und Jochen Kraus nahmen die Urkunde und den weißen bayerischen Wachstumslöwen persönlich vom bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger entgegen.

Gerhard Reinhardt dankt vor allem seiner Belegschaft: "Dass wir zu den wachstumsstärksten Unternehmen in Bayern zählt und den Umsatz sowie die Mitarbeiterzahl steigern konnten, ist nicht zuletzt all unseren Mitarbeitern zu verdanken. Auf unseren Lorbeeren werden wir uns dennoch nicht ausruhen und ich bin sicher, dass wir mit Engagement und Teamgeist unser Unternehmen als Lösungsanbieter für ganzheitliche IT-Konzepte etablieren werden."

Co-Geschäftsführe Jochen Kraus bedankt sich auch bei seinen Kunden: "Unseren eigenen Erfolg legen wir am Erfolg unserer Kunden fest. Und dafür müssen wir die beste Referenz werden! Das umfassende Portfolio setzen wir an unserem Stammsitz in Nürnberg und an den sechs weiteren Standorten in Deutschland (Bamberg, Bayreuth, Melle bei Osnabrück, München, Würzburg und Regensburg; Anm. d. Red.) ein. So werden wir weiterhin den erfolgreichen Weg beschreiten, für den wir als 'Bayerns Best 50' ausgezeichnet wurden."

Zu den weiteren von der bayerischen Staatsegierung ausgezeichneten IT-Unternehmen gehören Retarus, MicroNova, Noris Network, Infoteam Software, Quality Minds, Hetzner und Agenda Informationssysteme. 2020 hat auch Systeam diesen begehrten Preise bekommen, 2003 Cancom. Celonis aus München hat 2019 den Deutschen Zukunftspreis erhalten.



Mehr zu MR Datentechnik:

Erweiterte Geschäftsführung

Partnerschaft mit whitelisthackers

Preis 2019

Weiter auf Erfolgskurs (2014)

Die Top 25 Systemhäuser