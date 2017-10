Der neue comTeam-Beirat setzt sich aus vielen bekannten Gesichtern zusammen: Burkhard Fels (Siecom IT-Systemhaus GmbH, Dresden), Matthias Kunert (cubeoffice GmbH & Co. KG, Magdeburg), Sascha Neininger (Neininger GmbH, Donaueschingen) und Verena Müller-Thiel (C & P Capeletti & Perl GmbH, Hamburg) wurden wiedergewählt. Neues Mitglied im comTeam-Beirat ist Laalak Nassiri (LN-IT GmbH, Ahrensburg). Die fünf Beiräte werden sich in den kommenden drei Jahren bei der comTeam Zentrale für die Belange ihrer Kollegen einsetzen.

comTeam-Geschäftsführer Sven Glatter zum Wahlergebnis: "Die Mitglieder bestätigen durch die Wiederwahlen die Arbeit des Gremiums. So können wir nahtlos an die erfolgreiche Arbeit der vergangenen zwei Jahre anknüpfen." Dem ausscheidenden Beirat Martin Müller (Computer Systeme Müller GmbH & Co. KG, Warendorf) sprach Glatter seinen herzlichen Dank für dessen engagierte Arbeit aus.

