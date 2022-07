Anfang 2022 schien sich die Corona-Pandemie abzuschwächen, auch die Lieferproblematik glaubten viele Teilnehmer, wieder in den Griff zu bekommen. Dann, am 24. Februar 2022, überfiel Russland die Ukraine. Seitdem tobt mitten in Europa ein erbitterter Stellungskrieg - mit verheerenden Folgen für die Menschen in der Ukraine und mit weiter angespannter Supply Chain in fast alle Branchen. Die bald zu befürchtende neue Corona-Welle könnte die Lieferproblematik noch verschärfen.

Doch was bedeutet dies alles für die Ausstattung der B2B-Kunden mit IT-Equipment? Die B2B-Handelsplattform ITscope.com hat aufgrund der Zugriffe auf ihre Website eine interessante Entwicklung detektiert: Völlig überraschend ist im zweiten Quartal 2022 das Interesse der ITK-Fachhändler und Systemhäuser an PC-Komplettsystemen nach oben geschnellt. ITscope erklärt sich dies mit der nun einsetzenden Rückkehr der Mitarbeiter ins "echte" Office.

Zwar werde es wahrscheinlich nie wieder zu den Präsenzzahlen im Büro aus der Zeit vor der Pandemie kommen, aber in den Büros scheint der Einsatz der PC-Komplettsysteme sinnvoller zu sein - als im Homeoffice. Der Trend geht ohnehin immer mehr zur doppelten Ausstattung der PC-Worker - ein Notebook zu Hause und ein PC-Komplettsystem im Büro. Darauf deutet zumindest das im zweiten Quartal meist angeklickte Produkt im ITscope-Portal - der Lenovo ThinkCentre M70q 11DT - Mini.

Und auch Mac Studio, das PC-Komplettsystem von Apple, gehört im ITscope-Ranking zu den erfolgreichsten Neueinsteigern. Mit knapp 1.800 Euro im HEK spielt dieser Apple-PC preislich in einer ganz anderen Liga als das erstplatzierte Lenovo ThinkCentre, ist aber laut ITscope trotzdem eine gute Wahl, wenn man einen schnellen, sparsamen, leisen und kleinen Desktop-Computer sucht. Ansonsten finden sich unter den 10 topplatzierten PC-Komplettsystemen nur noch Geräte von HP und Dell, auf Position 15 folgt das Fujitsu Esprimo P5011-Modell.

Prozessoren: Intel wieder vorne

Nach mehreren Quartalen hintereinander schafft es endlich wieder einmal eine Intel-CPU an die Spitze des dazugehörigen Rankings das Modell Intel Core i7-12700K: Laut ITscope ist das eine CPU mit einem hevorzhebenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn der Zwölf-Kerner ist kaum langsamer als as Topmodell der Reihe, der i9-12900K (Platz 6 im CPU-Ranking), dafür aber rund zehn Prozent sparsamer beim Energieverbrauch. Und es kostet nur 380 satt 550 Euro. Auf den Plätzen zwei bis fünf folgen ältere AMD-CPUs, auf Rang 22 findet sich ein Neueinsteiger, der AMD Ryzen 5 5500, ein preiswerter Chip, der im HEK gerade mal 130 Euro kostet.

Notebooks: Fujitsu prescht vor

Nicht nur bei den PC-Komplettsystemen, auch bei den Notebooks hat Lenovo die Nase vorn - mit gleich zwei ThinkPad-E15-Modellen. Es folgen Notebooks von Apple, Dell, HP und Microsoft. Ein Überraschung stellt laut ITscope aber das Fujitsu Lifebook A3510 auf Platz 15 dar. Obwohl dieses Notebook bereits seit über zwei Jahren auf dem Markt ist, ist es plötzlich von Platz 321 fast an die Spitze hochgeschossen. ITscope liefert gleich mehrere Erklärungsversuche dafür: Gute Leistungsperfomance, Akkulaufzeit von bis zu sechs Stunde und die plötzliche Verfügbarkeit dieses Endgeräts. Und der Einkaufspreise von gerade mal 330 Euro kommt auch noch hinzu.

Tablets: Drei marktbeherrschende Unternehmen

Nach wie vor wird der Tablet-Markt von gerade mal drei Playern beherrscht: Apple, Samsung und Microsoft. Hier sind von Quartal zu Quartal nur leichte Verschiebungen festzustellen. Derzeit führt das iPad in der Standard-Ausgabe mit 10,2 Zoll Bildschirmdurchmesser diese Rangliste an, gefolgt vom Microsoft Surface Pro 8 und dem Tab A8 von Samsung. Letzterer kostet gerade mal 160 Euro im Einkauf!

Smartphones: günstiges Xiaomi-Modell

Noch langweiliger als bei den Tablets geht es bei den Smartphones zu: Hier teilen sich nur die Marktführer Apple und Samsung die entsprechende Liste. Wie ITscope bereits vermutete, hat Apples neues iPhone 13 das ältere SE-Modell an der Spitze abgelöst. Preislich liegt Apple hier sowieso ganz vorne, deswegen empfiehlt hier ITscope das Samsung-Galaxy-Modell für 330 Euro im Einkauf - allerdings ohne Netzteil.

Noch günstiger ist der das Xiaomi Redmi Note 11 4G -Smartphone: Für nicht einmal 187 Euro im Einkauf überzeut dieses Smartphone ITscope mit einer hervorragende Akkulaufzeit, einem Top OLED-Display und guter Leistungsperformance. Punktabzüge gibt es aber bei der Kamera und bei den damit geschossenen Fotos.



Die vorigen Quartale:

Q3/2021

Q2/2021

Q1/2021

Q4/2020