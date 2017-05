Microsoft

Thorsten Herrmann ist seit dem 01. April 2017 als General Manager EPG in der Geschäftsleitung der Microsoft Deutschland GmbH. Ab dem 1. Juli übernimmt er auch die Verantwortung für das Großkunden- und Partnergeschäft in Deutschland. Herrmann kommt von HP, wo er rund zwanzig Jahre beschäftigt war - zuletzt als Vice President für die weltweiten Geschäftsbeziehungen zwischen HP und SAP.

zur Meldung

Zyxel

Die Zyxel Deutschland GmbH hat mit Guido Stempel einen neuen Distribution- und Etail-Manager. Der ausgebildete Groß- und Außenhandelskaufmann ist bereits seit 2014 für den taiwanischen Netzwerkgerätehersteller tätig und kümmerte sich bis dato als Teamleader Inside Sales um den Innendienst sowie als Partner Account Manager Österreich um die dortige Marktposition des Unternehmens.

zur Meldung

Bizagi Deutschland

Jessica-Karin Felix verantwortet bereits seit Januar die Marketingkommunikation für die Bizagi Deutschland GmbH. Vor ihrer Tätigkeit als Marketing-Managerin DACH beim britischen Unternehmen für Automatisierung und digitale Transformation übernahm Felix bei der Salesforce-Tochter Demandware die Bereiche Marketing, PR, Events, E-Mail-Marketing, Content und Lead Generation in den DACH- und Nordics-Regionen.

zur Meldung

Oxid

Die badische Oxid eSales AG organisiert ihre Produktentwicklung neu. Als Nachfolger von Ina El-Kadhi wird Benjamin Jörger die Leitung der Entwicklungsabteilung ab dem 1. Juni 2017 übernehmen. Der studierte Wirtschaftsinformatiker wechselte bereits 2012 von BGA zu Oxid eSales, wo er als Projektleiter im Professional Services Team und seit 2015 als Teamleiter verschiedene strategische Projekte und Kundenvorhaben umsetzte.

zur Meldung

CloudByte

Christof Zihlmann ist neuer Vice President Worldwide Sales beim US-Hersteller CloudByte Inc. Der Vertriebsspezialist will den Channel insbesondere in der Region EMEA und im deutschsprachigen Bereich aufbauen. Zihlmann begann seine Management-Karriere bei Cope und ist Gründer der Q5 AG und damit auch Mitinvestor sowie Mitglied im Board of Directors von CloudByte.

zur Meldung

DIHK

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat Tobias Erdmann in den DIHK-Ausschuss für Informations- und Kommunikationstechnologie berufen. Dort wird der Geschäftsführer der Systemhaus Erdmann GmbH & Co.KG die IHK-Interessen der Region Bergisches Land vertreten.

zur Meldung

Weitere Personalmeldungen

Weitere wichtige Personalmeldungen lesen Sie hier. Die Neubesetzungen der KW 16/2017 sehen Sie in der untenstehenden Bildserie noch einmal in kompakter Form.