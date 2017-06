Komsa

Nach 25 Jahren übergeben Firmengründer Gunnar Grosse und Jürgen Unger die Vorstandsarbeit bei Komsa in neue Hände. Sven Mohaupt, Steffen Ebner, Uwe Bauer, Katrin Haubold und Torsten Barth übernehmen nun die Unternehmensführung des sächsischen TK-Distributors. Grosse und Unger wechseln in den Aufsichtsrat.

zur Meldung

Personalmeldungen der Kalenderwoche 25/2017

Sven Mohaupt, Steffen Ebner, Uwe Bauer, Katrin Haubold und Torsten Barth bilden das neue Vorstandsteam bei Komsa. Personalmeldungen der Kalenderwoche 25/2017

Toru Maki ist jetzt Präsident und CEO von PFU. Er will die Spitzenposition im Markt der professionellen Scanner in der Region weiter behalten und ausbauen. Personalmeldungen der Kalenderwoche 25/2017

Tado ernennt Toon Bouten zum neuen CEO. Er folgt auf Christian Deilmann, der sich als Chief Product Officer und Geschäftsführer auf die Bereiche Produkt, Strategie und Business Development fokussieren wird. Personalmeldungen der Kalenderwoche 25/2017

Özkan Topal, neuer Director Channel Sales Distribution bei der Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Großhandel und Resellern. Personalmeldungen der Kalenderwoche 25/2017

Mark Dentingers Chef Bill Coleman (Bild), CEO von Veritas, erwartet von seinem neuen CFO nicht weniger als langfristiges Wachstum für das Unternehmen. Personalmeldungen der Kalenderwoche 25/2017

Edward Larkins, neuer Account Manager bei MTI Technology GmbH, soll die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens in der Region voranbringen.

PFU

Die Fujitsu-Tochter PFU (EMEA) Limited hat einen neuen Präsidenten und CEO. Ab sofort steht Toru Maki an der Spitze des Unternehmens. Maki arbeitet bereits seit 1982 bei Fujitsu und war in verschiedenen Positionen des Finanz- und Verwaltungsbereichs sowie leitenden Funktionen in der Sparte Dokumentenscanner tätig. In seiner neuen Position soll er die Spitzenposition im Markt der professionellen Scanner in EMEA weiter ausbauen.

zur Meldung

Tado

Toon Bouten wird der neue CEO der Tado GmbH. Ab dem 10. Juli 2017 wird er der Nachfolger von Christian Deilmann, der die Rolle des Chief Product Officer und Geschäftsführer übernehmen wird. Bouten bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung als CEO großer Consumer Electronics Marken, Internetfirmen und Start-ups mit. Bei Tado will der international anerkannten Manager die Marktführerschaft des Unternehmens weiter ausbauen und die nächste Phase des Wachstums einleiten.

zur Meldung

Rohde & Schwarz Cybersecurity

Die Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH ernennt Özkan Topal zum Director Channel Sales Distribution. Mit der Neubesetzung der Position will die Sicherheits-Tochter des Münchener Elektronikkonzerns seine Channel-Aktivitäten intensivieren. Topal stammt aus den eigenen Reihen und war bisher als Large Account Manager für das Unternehmen tätig.

zur Meldung

Veritas

Mark Dentinger verstärkt ab dem 26. Juni 2017 die Veritas Technologies LLC. Als Executive Vice President und Chief Financial Officer wird Dentinger der Finanzabteilung vorstehen und die Buchhaltung sowie die Finanzplanung und -analyse des Unternehmens verantworten. Dentinger kommt von der TDK akquirierten InvenSense, wo er als VP und CFO tätig war.

zur Meldung

MTI Technology

Edward Larkins ist der neue Account Manager für das Vertriebsgebiet Mitte/West bei der MTI Technology GmbH. Seit dem 1. Juni 2017 betreut Larkins die Kunden der deutschen Tochter der britischen Datacenter-Spezialisten in den Bereichen Datacenter, Cloud, Security und Services. Der gelernte Reiseverkaufsmann wechselte nach einigen Jahren in der Touristik-Branche im Jahr 2000 in den Geschäftskundenbetrieb von Dell. Zuletzt war der Vertriebsexperte im Einkauf für das IT-Recycling- und Refurbishing-Unternehmen Sims tätig.

zur Meldung

Weitere Personalmeldungen

Weitere wichtige Personalmeldungen lesen Sie hier. Die Neubesetzungen der KW 24/2017 sehen Sie in der untenstehenden Bildserie noch einmal in kompakter Form.