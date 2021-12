Überdenken Sie Ihren Support Beim technischen Unterstützungsbedarf unterscheiden sich die neuen Netzwerkpartner kaum von den traditionellen Implementierungspartnern, von Softwarehäusern und ISVs. Letztlich müssen hier wie dort die APIs auf beiden Seiten funktionieren. Anders sieht es beim kommerziellen Support aus. Die Umsatzströme der neuen Partner ändern sich laufend, werden mal nach oben, mal nach unten gehen. Das müssen Plattformen auffangen können – über flexible Abrechnungen, Stundungen usw. Viele B2B-Netzwerke entwickeln dafür sicherlich neue Rahmenmodelle. Bei dieser Gelegenheit lassen sich existierende Verkaufsermächtigungen von Partnern, die Sie in Ihrem Partnerprogramm festgelegt haben, neu evaluieren. Kann z.B. innerhalb Ihres Netzwerks ein kanadischer Partner problemlos einem deutschen Kunden seinen Service anbieten oder sind die Genehmigungen lokal gebunden? Vernetzte Wertschöpfung findet in digitalen Ökosystemen auf globalem Level statt, das sollte das Regelwerk auch abbilden.

Passen Sie Ihr Geschäftsmodell an

Wer eine neue Art von Netzwerkpartnern einbinden möchte, muss Umsatzbeteiligungsmodelle (Revenue-Share-Modelle) entwickeln, Audits aufbauen und Transaktionswerte messen können. Am Beispiel der Finanzservices lässt sich dies gut verdeutlichen. Angenommen, ein Käufer schuldet dem Lieferanten eine Million Euro. Ein FinTech-Unternehmen könnte dem Lieferanten den Betrag für einen Zuschlag von drei Prozent auszahlen und als zusätzlichen Service die Kreditwürdigkeit der beteiligten Unternehmen prüfen.



Das heißt dann aber auch, dass dem Netzwerkanbieter wie dem Partner die Werte der Transaktion bekannt sein müssen. Eine Regelung dafür zu finden, ist nicht trivial, handelt es sich hier doch um sensible Daten. Wer sein Netzwerk über die traditionellen Partner hinaus ausweiten möchte, für den wird das Risikomanagement zum zentralen Baustein der Strategie. So werden Plattformbetreiber künftig Partner brauchen, die sich aufs Betrugsvermeidung verstehen und die Netzwerkteilnehmer mit Blick auf das Kredit-Rating oder den Korruptionsindex bewerten können. Schließlich kann kein Plattformbetreiber riskieren, dass in seinem Netzwerk zum Beispiel Geld gewaschen wird.