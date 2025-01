Die Polizei in Dortmund warnt vor gefälschten QR-Codes, die unbekannte Kriminelle reihenweise auf Parkscheinautomaten aufgeklebt haben. "Wer diese scannt, wird auf eine betrügerische Webseite weitergeleitet." Auch in anderen Städten war die neue Betrugsmasche - das sogenannte Quishing - bereits aufgeflogen.

Quishing greift als neue Betrugsmasche um sich

Unbekannte hätten mindestens 90 städtische Parkautomaten in Dortmund mit den betrügerischen QR-Codes beklebt, um Nutzer um ihr Parkgeld zu bringen. "Der gefälschte Code führt nicht auf das Angebot der offiziellen Park-App-Partner der Stadt, sondern auf eine eigens für die Betrugszwecke erstellte Internetseite." Wer dort zahle, kaufe kein Parkticket, sondern verliere sein Geld an die unbekannten Täter.

Mit dem sogenannten Quishing sei das Phishing mit QR-Codes gemeint - ob im Netz, per Brief, an E-Ladesäulen oder an Parkscheinautomaten, erläuterten Polizei und Stadt Dortmund. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt. (dpa/rs)