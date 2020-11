Rackspace Technology hat mit Bright Skies einen deutschen Service-Anbieter für Cloud-Transformation übernommen. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg hat seinen Schwerpunkt auf der Modernisierung von Rechenzentren, Cloud Managed Services, dem Trend-Thema Modern Work sowie dem Umgang mit Daten und dem Einsatz künstliche Intelligenz.

Für Rackspace waren aber besonders die Cloud-native Professional Services von Bright Skies interessant, um seine Position auf dem deutschen Markt zu verbessern. Durch die Übernahme gewinnt Rackspace fast 500 Kunden aller Größen und in vielen Branchen hinzu, vielfach jedoch aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Medien stammen. Die finanziellen Details der Übernahme haben die Beteiligten nicht bekannt gegeben.

"Bright Skies passt hervorragend zu unserer Unternehmensstrategie, durchgängige Multi-Cloud-Technologielösungen anzubieten, und wird ergänzende Cloud-native Professional Services einbringen, die unsere Multicloud-Expertise weltweit unterstreichen", kommentiert Jürgen Stauber, DACH General Manager bei Rackspace Technology, die Übernahme.

Bright Skies wurde 2014 gegründet und beschäftigt inzwischen fast 60 Mitarbeiter. Neben dem Hauptsitz in Hamburg hat es Büros in Köln, Dresden und Mannheim. Im Dezember 2019 hatte sich Bright Slies durch die Übernahme von Regiodata Nord im Raum Hamburg und Schleswig-Holstein deutlich verstärkt. Zum Angebot gehören strategische Beratung sowie Architektur- und Entwicklungsdienstleistungen. Durch die Übernahme wird sich die Zahl der Mitarbeiter von Rackspace Technology im Bereich Multi-Cloud Professional Services in Deutschland mehr als verdoppeln.

Bright Skies ist Gold-Partner von Microsoft-Partner. Das Hamburger Unternehmen kann 14 Microsoft-Kompetenzen vorweisen, davon elf mit Gold-Status. Die Expertise reicht von Data Platform und Data Analytics über DevOps, Application Development, Cloud Platform, Data Center, Small and Mid-Market Cloud Solutions bis hin zu Security.

