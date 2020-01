Der Name des IT-Dienstleisters rührt vom dessen Gründungsdatum im Juli 2008 her. projekt0708 ist ein IT-Service- und Beratungsunternehmen, das sich auf SAP-Cloud-Lösungen im Bereich Personal (SAP SuccessFactors, ERP HCM und Concur) spezialisiert hat. Seit 2016 ist projekt0708 SAP Gold Partner.

Mit der Gründung einer Tochtergesellschaft in Spanien setzt der IT-Dienstleister seinen Wachstumskurs fort. In Barcelona sieht projekt0708-CEO Matthias Grün gute Chancen, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, die motiviert sind, in einem dynamischen Umfeld mitzuarbeiten.

Man habe sich für die katalansische Hauptstadt entschieden, weil dort die SAP-Entwickler-Konferenz TechEd EMEA regelmäßig stattfindet und ab sofort auch die "SuccessConnect" - die Community-Veranstaltung für SAP SuccessFactors in Europa. Außerdem biete Barcelona mit den zahlreichen Industrieansiedlungen und mehreren Universitäten beste Voraussetzungen, um dort mit SAP-Projekten zu punkten. Ein weiteres Plus aus Sicht von projekt0708 ist die gute Verkehrsanbindung zur Firmenzentrale in München, aber auch zu den Kunden im deutschsprachigen und europäischen Raum.

Das Team in Barcelona unter der Leitung von Anton Novac wird zunächst die spanischen Bestandskunden betreuen, künftig will es aber auch neue Anwender gewinnen. Da man bei projekt0708 viel Wert auf gegenseitigen Austausch und Zusammengehörigkeit legt, sind Deutschkurse in Barcelona ebenso geplant wie Spanisch-Angebote in München. Im Rahmen eines Austauschprogramms bekommen projekt0708-Mitarbeiter in Barcelona zudem die Möglichkeit, mehrere Wochen in der Zentrale in München zu arbeiten, um so das Unternehmen und die Kollegen besser kennenzulernen.