Mittlerweile beschäftigt die Securepoint GmbH 280 Mitarbeiter und ist im Channel sehr gut angesehen. Im Januar 2023 bekam das Unternehmen aus der Lüneburger Heide die höchste Channel-Auszeichnung im IT-Security-Umfeld verliehen, den Channel-Excellence-Award (ChannelPartner berichtete).

Im Sommer 2023 veranstaltete der Hersteller wieder seine alljährliche Roadshow SecDays für seine Vertriebspartner. Und zu den neun Veranstaltungsorten Dortmund, Mainz, Stuttgart, Obergösgen (CH), Wels (A), Nürnberg, Dresden, Berlin und Lüneburg kamen insgesamt 750 Teilnehmer der Securepoint-Reseller. Für den Hersteller war das sicherlich eine logistische Herausforderung, denn die Events fanden in der Tat neun Werktage hintereinander statt, zwischen dem 4. und 14. Juli 2023. Da wurden also sehr viele Kilometer in sehr kurzer Zeit zurückgelegt.

In diesen zwei Wochen herrschte in Deutschland, Österreich und in der Schweiz hochsommerliches Wetter. Am 11. Juli, als die Securepoint-Roadshow in Nürnberg Halt machte, wurden dort 36 Grad im Schatten gemessen. Wir von ChannelPartner können das bestätigen, denn an diesem Tag waren wir selbst vor Ort.

Aber die Securepoint-Reseller ließ das kalt, denn am Veranstaltungsort Korn`s in der Nürnberger Innenstadt am historischen Kornmarkt, lief die Klimaanlage auf Hochtouren und an erfrischende Getränken mangelte es nicht. Eröffnet wurde dort das Event an Nachmittag durch den Product Management Director Eric Kaiser. Er warnte eindringlich vor den weiter steigenden Gefahren aus dem Cyberraum und untermauerte seine Ausführung mit viel Zahlenmaterial. Natürlich ging er auch auf die neuen Securepoint-Produkte ein. Hierzu stellten die in Nürnberg anwesenden Vertriebspartner viele klugen Fragen. Einige Features, die sich Reseller dringend wünschen, könnten schon bald in neuen Produktversionen untergebracht werden - so flexibel ist Securepoint als ein mittelständischer in Deutschland ansässiger IT-Hersteller.

Im Anschluss trat Geschäftsführer René Hofmann auf die Bühne und stellte seine aktuelle Unternehmensstrategie vor. Man beschränke sich weiterhin auf die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) und habe weiterhin Kunden mit 50 bis 100 PC-Arbeitsplätzen im Visier, was natürlich nicht bedeutet, dass man nicht auch größere Unternehmen mit IT-Security versorgen könnte. Und wenn mal einem Partner ein IT-Security-Projekt bei einem dieser größeren Kunden "über den Kopf wächst", dann springt ihm natürlich Securepoint helfend zur Seite.

Als Mitaussteller auf der Roadshow waren die Technologiepartner Servereye, Starface und Wortmann dabei. Mit letzterem Unternehmen ist Securepoint gleich in doppelter Weise verbunden, einmal ist Wortmann der exklusive Hardware-Lieferant des Lüneburger Security-Spezialisten, agiert darüber hinaus aber auch - neben Api, Bluechip und Michael Telecom - als Distributor. Die Partnerschaft mit Servereye besteht bereits seit elf Jahren. Und den Kooperationspartner Starface lernte das Securepoint-Management lange bevor der Investor Maxburg sich an beiden Unternehmen beteiligt hat.

Insgesamt zieht René Hofmann ein sehr positives Fazit aus der Sommer-Roadshow: "Die Resonanz unserer Partner auf die Tour ist durchweg positiv. Die SecDays waren geprägt von einer tollen Stimmung, spannenden Vorträgen und guten Gesprächen mit unseren Partnern. Der detaillierte Einblick in die unsere Roadmap hat viele sehr interessiert, wie zum Beispiel die neuen Möglichkeiten unseres IT-Sicherheitsstandards 'Cert+'. Der Blick hinter die Kulissen, was bei uns im Jahr 2023 alles passierte und wie wir Troubleshooting betreiben, wurde von den Partnern sehr oft positiv bewertet. Als Highlight wurde von vielen der Einblick in den Bereich der künstlichen Intelligenz mit den Auswirkungen auf die IT-Sicherheit hervorgehoben", so der Securepoint-Geschäftsführer.

Sein Eindruck wird auch von den Vertriebspartnern bestätigt. Die Teilnehmer habe die SecDays sehr gut bewertet. Im Gesamtergebnis hat Securepoint für die neun Veranstaltungen im Durchschnitt einen "Net Promoter Score" (NPS) von 87,7 Punkten erzielt.



