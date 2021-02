Kleiner und mittelständische Fachhändler und Systemhäuser betreuen häufig Kunden aus ihrer Region. Kommen Kunden aus anderen Gegenden der Republik, oder unterhalten dort Zweigstellen, wird es mitunter schwierig mit der Bereitstellung der entsprechenden Services.

Das Hanauer Unternehmen Altra IT-Services hat sich darauf spezialisiert, in diesen Fällen Serviceleistungen zu übernehmen. Vor über 25 Jahren haben die Hessen mit Dienstleistungen für Drucker und Multifunktionssysteme angefangen. Mittlerweile umfasst der Serviceumfang auch den Rollout und die Installation von Notebooks, Monitoren, Displays, Thin- und Fatclients sowie USVs.

Altra gehört mittlerweile zu dem auf Ersatzteile spezialisierten Distributor M.K. Electronics. Dieser ist wiederum Mitglied bei PGE, einem der größten europäischen Netzwerke autorisierter, unabhängiger Ersatzteildistributoren, welches in über 25 Länder in ganz Europa aktiv ist. Damit hat der Hanauer Servicespezialist Zugriff auf Warenlager in fast allen europäischen Ländern.

Unterstützung durch Ersatzteildistributor M.K. Electronics

Im Druckerbereich arbeitet Altra unter anderem mit den Herstellern Lexmark, Kyocera, Brother und HP zusammen. Erst kürzlich wurde auch Oki mit an Bord genommen. M.K. war bereits autorisierter Oki-Ersatzteildistributor. Nun werden über Altra auch deutschlandweit Reparaturservices, sowohl im Garantiefall als auch außerhalb der Garantielaufzeit angeboten. "Die Entscheidung für Altra war daher der nächste logische Schritt, um unsere Erfolgsstory mit der M.K. und ihren beiden Eigentümern und CEOs Massimo und Rosario Scuderi fortzuführen", erläutert Adriano Pape, General Manager Customer Service Central & Eastern Region bei Oki.

Mithilfe von M.K. und PGE ist es Altra möglich, Übernachtlieferungen der Ersatzteile mit einem bundesweit einheitlichem Servicelevel zu gewährleisten. "Gerade die qualifizierten Field Services wie Break & Fix Service, Maintenance Service oder Garantieservice für Hersteller machen uns für strategische Partner wie Systemhäuser und Hersteller wertvoll", meint Peter Lorenz, Geschäftsführer bei Altra IT-Services.

Lorenz will nun weiter in den Ausbau der Kompetenzen investieren: So soll eine weiterentwickelte Software für eine vollumfängliche digitale Prozesskette wie die Ticketbearbeitung und -abmeldung sowie das Projekt-Reporting, Altra in die Lage versetzen, noch schneller auf die Bedürfnisse der Kunden zu reagieren.

Lesen Sie auch:

Channel Excellence Awards 2021: Die besten Spezial-Distributoren

Distributionsvereinbarung: Oki-Ersatzteile jetzt bei M.K. Computer Electronic

Thomas Seeber: Oki-Deutschland-Chef geht