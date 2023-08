Am 1. August 2023 begrüßte ElectronicPartner (EP) sieben neue Auszubildende und eine duale Studentin, die ihre praktische Ausbildung in der Verbundgruppe absolvieren wollen. Die Azubis werden in den Fachrichtungen Groß- und Außenhandelsmanagement, Fachinformatik für Anwendungsentwicklung und Systemintegration sowie Marketingkommunikation ausgebildet, die duale Studentin im Fachbereich Business Administration. Am 1. September 2023 wird ein weiterer Auszubildender an seinen neuen Arbeitsplatz am Logistik-Standort in Augsburg erwartet. Ziel ist es, diesen neuen Mitarbeiter zur Fachkraft für Lagerlogistik auszubilden.

Ihren Azubis bietet die Verbundgruppe von Anfang Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung. Man gewähre ihnen intensive, individuelle Unterstützung und genug Raum, damit sie ihr Potenzial entfalten können. Mit dem 'New Work' genannten Arbeitszeitmodell nimmt EP Rücksicht auf die - für die jungen Menschen so wichtige - "Work-Life-Balance". Auch für die Azubis gilt die 35-Stunden-Woche, die Arbeitszeiten sind im Tagesrhythmus individuell vereinbar - mit einem Mix aus mobiler und Büro-Arbeit.

Die Verbundgruppe ist überzeugt, dass ihr Ausbildungsprogramm abwechslungsreich ausfällt. Die Azubis durchlaufen unterschiedliche Abteilungen, um jeden potenziellen späteren Einsatzbereich kennenzulernen. Neben dem Unterricht an der Berufsschule stehen verschiedene Workshops auf der Ausbildungsagenda. Darüber hinaus werden die EP-Azubis aktiv in die laufenden Projekte eingebunden und sie besuchen die für sie relevanten Messen.

Und offensichtlich ist die Ausbildung bei EP attraktiv: 90 Prozent der Azubis setzen nach bestandener Prüfung ihre Tätigkeit bei der Verbundgruppe fort.

