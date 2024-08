Eine gute Partnerschaft kann sich in vielfacher Hinsicht lohnen: So profitieren die eifrigsten Starface-Partner nicht nur durch ihren Geschäftserfolg, sondern auch von einer Einladung zu einem Incentive der Extraklasse: "Starface wird von einer begeisterten Partner-Community getragen, die genauso für Innovation und den Erfolg der Kunden brennt, wie wir es tun - der Ätna in Sizilien war also durchaus ein passendes Reiseziel", bekräftigt Starface-Chef Florian Buzin.

Für Buzin sind die jährlichen Incentives ein toller Weg, um die Erfolge und das Engagement der Partner zu feiern, aber auch eine spannende Gelegenheit, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. "Im Austausch mit unseren Partnern sind auch diesmal viele gute Ideen für neue Projekte entstanden - und wir freuen uns sehr darauf, diese nun gemeinsam zu realisieren", berichtet er.



Im Juni versammelte Starface seine erfolgreichsten Partner auf Sizilien. Mit dem Helikopter konnten die Partner sich einen Überblick über die Insel verschaffen.

33 TK-Experten renommierter Starface-Partner in ganz Deutschland nahmen am diesjährigen Sommerincentive teil.

Nachdem die Teilnehmer den historischen Stadtkern Taorminas besichtigt hatten, ging es mit dem Quad in die beeindruckende Vulkanlandschaft rund um den Ätna.

Die Starface-Partnerschaft lohnt sich: Alleine der Blick von Taormina über das Mittelmeer macht alle Mühe wett.

Abenteuer rund um den Ätna

Ob die aufregende Quadtour am Ätna, Wein-Tasting am Weingut Cottanera oder der Helikopterrundflug über die spektakuläre Vulkanlandschaft des Ätna, für die 33 TK-Experten renommierter Starface-Partner aus ganz Deutschland blieben kaum Wünsche offen.

Eingeladen waren neben den umsatz- und den wachstumsstärksten Partnern auch die erfolgreichsten Newcomer, die Produkt-Champions in den Kategorien Starface 365, Starface Cloud und Starface Connect sowie die beiden Partner mit den größten MS-Teams-Integrationsprojekten. Außerdem wurden vier Wildcards für außergewöhnliche Leistungen vergeben.

