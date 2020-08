Die Vertiv Group Corporation aus Columbus, Ohio, ein Unternehmen der Platinum Equity, stattet insbesondere Rechenzentren aus. Der global tätige Lösungsanbieter mit Deutschlandzentrale in München hat ab sofort für seine Business Partner spezielle Kampagnen-Pakete für Marketing und Vertrieb geschnürt.

„Nachdem sich die Pandemie auf die Art und Weise auswirkt, wie Unternehmen Geschäfte machen, wollten wir neue Möglichkeiten ausloten, um unsere Partner bei Marketing und Vertrieb zu unterstützen“, erklärt Ismayil Basusta, Channel Director DACH bei Vertiv. „Dies veranlasste uns, den Outreach-Prozess mit Komplettpaketen bestehend aus Trainingsmaterialien, Mailing-Vorlagen und Banner sowie einem Lösungsbundling der relevanten Produkte zu vereinfachen.“

Komplettpaket Schulung, Produkte und Support

Grundlage ist ein Channel-Train-the-Trainer-Webinar, in dem Aufgabenstellung, Lösung, Implementierung, Vertriebsargumentation sowie Alleinstellungsmerkmale vermittelt werden. So erhalten Systemhäuser und Integratoren ein Komplettpaket, um Vertiv-Lösungen bei Bestands- und Neukunden zu platzieren.

„Der Bedarf an professionellen Infrastrukturlösungen in kleinen und mittelständischen Unternehmen ist auch angesichts der Pandemie riesengroß“, so Basusta weiter. „Die ersten Kampagnen sind folgerichtig auf Remote Management ausgelegt. Gerade die aktuelle Situation macht Remote Management zu einer Notwendigkeit, weil Techniker nicht ohne weiteres zu den Kunden fahren dürfen.“

Beste Gelegenheit für Vertiv-Einsteiger

Die Initiative adressiert in KMUs sowie größere Unternehmen mit kleinen Niederlassungen, wo es in den meisten Fällen keine eigenen IT-Abteilungen vor Ort gibt. Also muss die Infrastruktur nicht nur robust ausgelegt, sondern auch aus der Zentrale oder über Servicepartner zu verwalten sein.

Mit einem Bundle aus einem Rack sowie einer passenden USV, einer rPDU (Rack Power Distribution Unit) und einer Fernwartungslösung stehe Endkunden ein standardisiertes, sofort verfügbares und robustes Racks für Netzwerke und Server zu Verfügung. Das zentrale Monitoring samt Fernwartung sorgt für weniger Technikereinsätze vor Ort, während vollintegrierte Mess- und Schaltfunktionen die Bedienung erleichtern, heißt es weiter aus München.

Bei Bedarf unterstützt Vertiv seine Partner auch individuell bei der Implementierung und Umsetzung entsprechender Projekte. „Eine wichtige Rolle spielen unsere Distributoren ADN, Also und Ingram Micro, über die wir die Kampagnen an unsere Partner ausrollen“, erläutert Katja Neumann, Distribution Manager Channel DACH bei Vertiv.

Die nächsten Channel-Train-the-Trainer-Webinare finden am 13. August und am 10. September 2020 statt. Die Anmeldung und weitere Informationen sind hier erhältlich. Für alle die nicht live dabei sein können, werden die Webinare aufgezeichnet und danach für alle registrierten Interessenten verfügbar sein, verspricht Vertiv.