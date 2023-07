Die Sommerferien stehen vor der Tür! In Sachsen-Anhalt und Niedersachsen dürfen Schüler und Lehrer bereits die freie Zeit genießen und an diesem Wochenende folgen weitere Bundesländer. So wäre es an der Zeit, in den Schulen die notwendigen Renovierungsarbeiten vorzunehmen und an der Verbesserung der IT-Ausstattung zu arbeiten. Dabei sind Bildungsbehörden, Schulträger und deren IT-Verantwortliche nicht zu beneiden: Erst wurde ihnen die schlechte IT-Ausstattung der Schulen und der schleppende Ausbau der notwendigen Netzwerkinfrastruktur vorgeworfen. Nun sorgen sich Eltern um die Gesundheit ihrer Sprösslinge, weil sie befürchten, dass das WLAN die Kinder krank machen könnte. So haben Eltern im sächsischen Pirna gegen die WLAN-Ausstattung einer Grundschule geklagt:

"Funkwellen sieht man nicht, hört man nicht und schmeckt man nicht. Das macht sie unheimlich". schreibt dazu mein Kollege Peter Marwan. Er hat aber Hoffnung, dass besorgte Eltern bereit sind, sachliche und fundierte Informationen anzuhören. Er hat bei den Herstellern nachgefragt, welche Argumentationshilfen sie für IT-Dienstleister bereitstellen, damit diese vor Ort kompetent beraten und entsprechende Befürchtungen entkräften können:

Andere machen sich hingegen Sorgen, wie sie auch im Urlaub, bei der mobilen Arbeit, bei schlechter oder ausfallender DSL-Verbindung an ein funktionierendes WLAN mit stabiler Internet-Verbindung kommen. LTE- und 5G-Router bieten hier eine gute Alternative, sofern genug Netzabdeckung vorhanden ist:

Der Artikel ist im Rahmen unseres Themenschwerpunkts "Netzwerkinfrastruktur" erschienen. Wir werden in diesem Monat einen besonderen Fokus auf diesen Themenbereich legen. Alle dazu erscheinenden Beiträge fassen wir für Sie auf einer Übersichtsseite zusammen:

Eine Meldung aus dem Also-Konzern dürfte den einen oder anderen Mitarbeiter vor dem Sommerurlaub aufgeschreckt haben. Gut getarnt als "Büro- und Logistikoptimierung" sollen auslaufenden Mietverträge für das Lager ist in Wünnenberg-Haaren und das Bürogebäude in Soest nicht mehr verlängern werden. In Soest sollen aber kleinere Gebäude angemietet werden. Welche Auswirkungen das auf die Beschäftigten an den betroffenen Standorten haben wird, ist aber noch nicht klar. Es handle sich bisher "nur um Pläne", die noch mit dem Betriebsrat besprochen werden müssen, heißt es von Also:

Gute 450 Kilometer östlich in Siebenlehn werden hingegen Lagerkapazitäten aufgestockt. Der Elektronikversender Cyberport verdoppelt dort die Kapazität seines Zentrallagers. Bisher waren in Siebenlehn 160 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Lagerhaltung, Versand sowie Reklamations- und Reparaturservices verantwortlich, nun sollen 25 weitere hinzukommen:

In einem spannenden Interview hat sich meine Kollegin Regina Böckle mit Martin Welling, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Sievers-Group unterhalten. Dabei ging es darum, wie IT-Dienstleister organisch wachsen können und wo dabei die Stolpersteine liegen:

Das dies ein wichtiges Thema ist, das viele Systemhäuser, Fachhändler und IT-Dienstleister umtreibt, haben wir bei vielen Gesprächen in der Branche erfahren. Daher wird dies einer der Schwerpunkte beim ChannelPartner Kongress am 6. und 7. September 2023 in Düsseldorf sein. Alle Informationen, Die Agenda und Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier:

In einer kleinen Garage fing es an. Nein, wir reden nicht von Bill Hewlett oder David Packard in der 367 Addison Avenue im kalifornischen Palo Alto, sondern über Andreas Sander in einem Vorort von Braunschweig. 30 Jahre hat Kosatec nun schon auf dem Buckel, was nun ordentlich gefeiert wurde:

Und zu guter Letzt noch eine Rückkehrerin der Woche: Begoña Jara kehrt nach gut zwei Jahren bei Pure Storage zu NetApp zurück. Sie wird Vice President und General Manager für Deutschland. Wie in ihrer Zeit als Senior Director Global Accounts bei NetApp und frühere Stationen ihrer Karriere nimmt Jara ihre Aufgaben aus München heraus wahr:

Das ChannelPartner-Team wünscht schon einmal allen schöne Sommerferien, auch wenn manche noch ein paar Tage warten müssen!