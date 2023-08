Auch in dieser Woche hatten wir einen Feiertag! Was, Ihr habt das nicht gemerkt? Dann lebt Ihr nicht in der Schweiz. Denn Anfang August 1291 wurde die Gründung der Eidgenossenschaft brieflich besiegelt. 1891 haben die Eidgenossen den 1. August als ihren gesetzlichen Bundesfeiertag festgelegt. Die Feierlichkeiten an diesem Tag beenden die Schweizer üblicherweise mit einem fulminanten Feuerwerk.

Ein Feuerwerk an Ereignissen brannte in der ersten Augustwoche im Channel zwar nicht ab, aber eine Nachricht überschattete doch alles andere: Fujitsu verkündete, das Geschäft mit den Clients in Europa einzustellen. Über die Gründe dafür schwieg sich der japanische Konzern (noch) aus, er ließ nur verlauten, dass man sich künftig auf das Datacenter-Business konzentrieren mag:

Welche Konsequenzen das für den deutschen Channel hat, das wollen wir nun herausfinden und befragen dazu die Fujitsu-Partner. Auch Ihr könnt uns dazu gerne Euren Input geben - per E-Mail an info@channelpartner.de

Leider war das nicht die einzige schlechte Nachricht der Woche: Ingram Micro muss Mitarbeiter entlassen. Laut gut informierten Kreisen müssen 200 bis 300 Beschäftigte ihre Kartons packen, auch einige in Deutschland. Zwar wollte das die deutsche Niederlassung nicht bestätigen, aber uns sind einige Personen bekannt, die von diesen Sparmaßnahmen betroffen sind. Damit agiert Ingram anders als der Wettbewerber TD Synnex, der in Deutschland keine Mitarbeiter „abbaut“:

Ist das Distributionsgeschäft etwa insgesamt in Gefahr? Keineswegs! Einige VADs (Value Added Distributoren) erzielen Jahr für Jahr Rekordumsätze. Jahr für Jahr veranstalten sie auch Networking-Events an attraktive Locations wie Sysob, Infinigate/Nuvias, ADN und Arrow. Aber auch die Vollsortiment- und Spezialdistributoren haben offensichtlich ihre Hausaufgaben gemacht und sind damit auch für den Nachwuchs interessant. Wortmann zum Beispiel hat zum 1. August gleich 40 neue Azubis unter Vertrag genommen.

Distribution ist also nach wie vor ein essentieller Bestandteil des Channels mit vielversprechenden Zukunftsaussichten. Für uns bei ChannelPartner war das der Grund, den August dem Thema "Distribution" zu widmen. Im Laufe des Monats kommen noch weitere News, Analysen, Kommentare und Übersichten zu diesem spannende Marktsegment, schaut doch mal hier vorbei:

In der ersten Augustwoche wurde auch landauf landab über ein drohendes Konjunkturtief in Deutschland gesprochen. Die IT-Dienstleister sind davon nicht betroffen. Bechtle oder Cancom berichten uns von Verträgen mit neuen großen Kunden, bei Adesso sieht die Auftragslage sogar so gut aus, dass man dort gleich 57 neue Azubis und duale Studenten einstellt. Und Enthus, ein Zusammenschluss von vier Unternehmen, eröffnet gleich drei neue Filialen in der ersten Augustwoche:

Und genau für diese IT-Dienstleister veranstalten wir seit 2005 Jahr für Jahr unseren großen ChannelPartner-Kongress - immer Anfang September, immer in Düsseldorf, so auch dieses Jahr am 6.& 7. September wieder im schönen Van der Valk Hotel. Und wir haben noch ein Restkontigent an Eintrittskarten für dieses in Deutschland einmalige Ereignis, dass wir Euch vergünstigt anbieten können:

Jetzt zum ChannelPartner Kongress anmelden mit Rabattcode cpk23-Special zum 50% vergünstigten Ticketpreis. Buchbar nur für Teilnehmer:innen im Sinne der Veranstaltungszielgruppe: IT-Dienstleister, Systemhäuser, ISVs, Managed Service Provider, Service Provider, IT-Consultants, Reseller, Fachhändler, eTailer, Retailer, Transformationsberater mit klarem IT-Service-Schwerpunkt.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr dort bei uns vorbeischauen könntet! Persönliche Treffen sind einfach toll. Bis dahin werden wir Euch weiterhin auf dem Laufenden halten, und falls Ihr unsere wöchentliche Zusammenfassung jeden Freitagnachmittag in Eurem Postfach haben wollt, dann bestellt doch einfach bei uns den kostenlosen "Wochenrückblick" - Newsletter:

