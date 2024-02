2023 war ein wegweisendes Jahr für IBM-Partner, sagte Kate Woolley, General Manager IBM Ecosystem, Anfang 2024. Ihrer Analyse nach stieg 2023 die Akzeptanz der KI- und Hybrid-Cloud-Technologien von IBM in der Partnerlandschaft sprunghaft an. Viele Kunden hätten sich bemüht, ihre Prozesse zu digitalisieren und zu modernisieren, neue Einnahmequellen zu erschließen und Geschäftsmodelle zu transformieren. Passend dazu hat IBM im Mai 2023 die eigenentwickelten KI-Plattform "WatsonsX" auch den eigenen Partnern zur Verfügung gestellt.

"Mehr denn je zuvor standen unsere Partner im Zentrum Veränderungen 2023. Sie spielten eine entscheidende Rolle, Kunden dabei zu helfen, das Potenzial von KI und Hybride Cloud zu nutzen", berichtet die Channel-Managerin in ihrem Post. Im gleichen Atemzug gab sie die Verfügbarkeit einen neuen sogenannten "Service Tracks" innerhalb von Partner Plus bekannt.

Damit soll es IBM-Partnern nun einfacher möglich sein, die neuartige Services in den Bereichen KI und Hybride Cloud ihren Kunden zur Verfügung zu stellen. Beratungsunternehmen, Systemintegratoren und Managed Service Provider könnten demnach auf vielfache Weisen von dem neuen "Service Track" profitieren:

vertiefte Zusammenarbeit mit IBM, um die Nachfrage der Endkunden zu fördern

Zugang zu weiteren Ressourcen, um die IBM-Technologie rascher in Services für Kunden zu verwandeln

Vereinbarung von gemeinsamer KPIs (Key Performance Indicators) in Kundenprojekten

neue spezialisierte Kursangebote und Abzeichen ("Badges") für IBM-Partner, um deren höheren Qualifizierung in den Marktsegmenten KI und Hybride Cloud nachzuweisen; damit könnten sich die besser ausgebildete IBM-Partner vom Durchschnitt abheben

Ziel ist es, für jeden Euro Lizenz-Umsatz in den Marktsegmenten KI und Hybride Cloud sechs bis acht weitere Euro mit Services zu erwirtschaften.

Details der neuen Partnerinitiative stellte der Technologieanbieter dem Channel auf der eigenen Kunden- und Partnerkonferenz "IBM TechXchange Summit EMEA" vom 22. bis 25. Januar 2024 in Barcelona vor. Dort wurden unter anderem verkündet, dass IBM gemeinsam mit NTT Data Business Solutions in Dänemark ein sogenanntes "Center of Excellence" (CoE) für die generative KI-Plattform WatsonX gegründet hat.

Zusammen mit dem niederländischen Partner Migrato entwickelt IBM ferner neue KI-basierte Ansätze, um unstrukturierte Daten in Unternehmen so zu "verschlagworten" und für die KI-Systeme nutzbar zu machen, dass die daraus hervorgehenden Informationen viel rascher für das Geschäft mit Kunden verwendet werden können, als das bisher der Fall war.



