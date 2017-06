Nach dem Zusammenschluss der SAP-Tochter Steeb mit All for One am 1. Dezember 2011 gibt es eine weitere Elefantenhochzeit von SAP-Systemhäusern zu vermelden: SOA People übernimmt die Mehrheit an der Cormeta AG, einem etablierter SAP Gold Partner mit Schwerpunkt bei mittelständischen Kunden und Hauptsitz im schwäbischen Ettlingen.

Der niederländische SAP-Platinum-Partner katapultiert sich damit unter die Top-3-SAP-Systemhäuser Deutschlands (All for One Steeb und Itelligence). Mit der Cormeta-Übernahme erhöht SOA People seinen globalen Jahresumsatz um ein Fünftel auf über 100 Millionen Euro und ist damit nicht nur in BeNeLux und in Deutschland vertreten, sondern auch noch in Frankreich. Aber das soll noch nicht das Ende der Expansionsstrategie sein: Deutschland gilt für SOA People nur als Sprungbrett nach Mittel- und Osteuropa.

Aus Holland in die ganze Welt

"Diese spannende und strategische Akquisition wird dazu beitragen, unsere europäische Präsenz zu steigern und unsere vorkonfigurierten Branchen-Lösungen und innovativen Cloud-Angebote für ein breiteres Publikum nutzbar zu machen", betont Khalil Hodaibi, CEO der SOA People Group. "Wir führen unsere Suche fort nach den Best-of-Breed-Organisationen in jedem europäischen Land und Cormetas erfahrene Belegschaft, deren eigene Lösungen und solide SAP-Erfahrung passt sehr gut auch zu uns."

Aber auch SAP selbst zeigt sich hoch erfreut angesichts dieser Systemhaus-Fusion: "Cormeta wird die Position von SOA People als führenden und glaubwürdigen europaweiten Spieler in unserer Partner-Community deutlich verbessern. Es wird SOA Peoples privilegierte Partnerschaft mit uns weiter stärken und ihre Fähigkeit zur Positionierung unseres innovativen Lösungsportfolios erweitern", meint Xavier De Grove, Vice President SAP Global Channels & General Business für die Region Europa inkl. Russland, Nahost und Afrika.

"Diese Akquisition unterstützt unsere Mission, der führende europäische SAP-Partner der Wahl zu sein", fährt Khalil Hodaibi von SOA People fort. "Wir haben ehrgeizige Ziele und sind zuversichtlich, dass wir bis 2022 einen Umsatz von 200 Millionen Euro erzielen werden. Das ist eine dynamische Herausforderung für alle unsere Mitarbeiter, die auch viele Karrieremöglichkeiten eröffnet."

Holger Behrens, CEO der Cormeta AG, kommentiert die Übernahme seiner Firma mit folgenden Worte: "Die Zusammenarbeit mit SOA People ist eine spannende Chance für uns und der nächste logische Schritt in unserem Wachstum. Wir haben jetzt die Plattform, unsere Industrie- und IP-Lösungen europaweit einem größeren Publikum zu präsentieren und uns den Zugang zu erweiterten Prozessen, Talenten und Funktionsfähigkeiten einer viel größeren Organisation zu ermöglichen."

