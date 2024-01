Damit hat Werner genau 19 Jahre in der Cancom Group verbracht. Wenn man seinen früheren beruflichen Stationen Einsteinet und ECS mitberücksichtigt, sind das sogar merh als 23 Jahre, denn die insolvente Einsteinet wurde 2003 durch ECS übernommen. Deren Tochter, die ECS Computer Partner GmbH, akquirierte Cancom wiederum zu Jahresbeginn 2005, und so kam auch Werner Schwarz bei dem Systemhaus aus Jettingen-Scheppach an.

Dort leitete er zuerst das Competence Center Security, Network, Communication & Enterprise Workplace, 2015 kamen noch die Bereiche IoT und Analytics dazu. Ende 2018 übernahm Schwarz die Leitung des Technologie-übergreifenden Competence Teams "IoT & Digital Solutions". Dort war er auch für das Thema KI verantwortlich. Zum gleichen Zeitpunkt wurde er zum Vice President Corporate Strategy & Innovation befördert. Im Rahmen dieser Tätigkeit forcierte Schwartz die Weiterentwicklung der "Smart Retail Solutions", Cancoms Lösungsportfolio zur Digitalisierung des stationären Handels.

Der Manager überzeugt stets durch seine fundierten Beiträge in Diskussionen, etwa hier in dem ChannelPartner-Workshop "IAM/PAM". Das wird Schwarz als Director Strategy & Technology bei ACP sicherlich auch in Zukunft weiterhin tun.



Mehr zu den IT-Dienstleistern in Deutschland lesen Sie bitte hier.



Mehr Personalien finden Sie hier.