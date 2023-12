Angesichts der Marktdominanz von Amazon gibt es immer wieder Stimmen, die eBay bereits abschreiben wollen. Doch der Pionier der E-Commerce-Plattformen ist in Deutschland weiterhin die klare Nummer 2 unter den Online-Marktplätzen und hat 2023 einiges getan, um diese Position auch in Zukunft zu behaupten. So wurden die Gebühren für private Verkäufer und Verkäuferinnen gestrichen, die Aktivitäten im Bereich des Handels mit Refurbished-Geräten erhöht und die Sichtbarkeit der Angebote von lokalen Händlern und Händlerinnen gestärkt. Zudem war das Team von eBay Deutschland das ganze Jahr über auf Events unterwegs, um die Weiterentwicklung des Online-Marktplatzes bekannt zu machen, zuletzt mit der Veranstaltungsreihe "eBay. Das Lokal".

Zum Jahreswechsel haben wir in der eBay-Zentrale in Dreilinden nachgefragt, wie es bei der E-Commerce-Plattform im kommenden Jahr weitergeht und welche Erwartungen die Führung des Unternehmens an die Entwicklung der Branche in 2024 hat.

Auch wenn es sich viele wünschen, geht eBay-Deutschland-Chef Oliver Klinck nicht davon aus, dass sich mit dem Jahreswechsel gleich alles zum Besseren wendet. "Wir werden uns auch 2024 in einem sehr lebendigen Marktumfeld bewegen, in dem sich die Nachfrage kurzfristig ändern kann und Herausforderungen aus 2023, wie Inflation und ein herausforderndes Konsumklima, weiterhin spürbar sind", prognostiziert der Manager. Gerade deshalb wolle eBay konsequent weiter in seinen Marktplatz investieren, um die Händler und Händlerinnen in Deutschland bestmöglich zu unterstützen.

"Dafür setzen wir unter anderem auf Wachstumsbereiche, wie den Handel mit nicht neuer Ware und den lokalen Handel, aber auch auf horizontale technologische Neuerungen über alle Bereiche hinweg, unter anderem basierend auf generativer KI", kündigt Klinck an. Das sei konsequent im Sinne all derjenigen, die auf eBay Handel betrieben. "Denn als der größte reine Marktplatz in Deutschland sind wir nur erfolgreich, wenn unsere Kunden und Kundinnen auf unserer Plattform erfolgreich sind", so der Geschäftsführer von eBay Deutschland.

Hilfe für kleine und mittelständische Stationärhändler

Eine Fortsetzung des Engagement für die professionellen Händler und Händlerinnen auf der Plattform kündigt auch Andreas Häntsch an, der als Senior Director Seller Engagement das B2C-Geschäft bei eBay Deutschland verantwortet. Er sagt: "Das Jahr 2024 wird erneut ein 'Jahr des Austauschs' für uns bei eBay Deutschland sein. Das bedeutet: Wir werden uns auch weiterhin mit möglichst vielen Händler und Händlerinnen treffen, sei es bei uns in Dreilinden, bei ihnen vor Ort oder im Rahmen von Events. Als reiner Marktplatz ist es für uns essentiell zu verstehen, was Händler und Händlerinnen umtreibt, was sie von uns brauchen, beispielsweise Hilfe bei der Umsetzung der zahlreichen neuen Regularien des Gesetzgebers."

Wie Häntsch betont, wolle eBay auch weiterhin vor allem ein Partner des Handels bleiben. Konkret bedeute das: "Gerade in Zeiten, in denen der stationäre Handel unter Druck steht, helfen wir - mit gezielten Angeboten, mit einem starken Fokus auf lokale Angebote auf unserem Marktplatz und flankierenden Initiativen, die kleine und mittelständische Unternehmen in den Fokus nehmen."

Eine weitere Initiative, die eBay 2024 fortführen will, ist der Fokus auf den Handel mit Gebrauchtwaren. Die Begründung dafür liefert Martin Vogel, der bei eBay Deutschland für Refurbished-Ware verantwortlich ist: "Selbst in ökonomisch schwierigen Zeiten kann der Handel mit Pre-Loved-Ware ein Wachstumstreiber sein. Um die Kreislaufwirtschaft mit Hilfe unseres Marktplatzes anzukurbeln arbeiten wir gemeinsam mit Herstellern, Refurbishern und Händlern und Händlerinnen auch 2024 strategisch daran, die Angebotsvielfalt im eBay Re-Store weiter auszubauen." Als Pionier unter den E-Commerce-Plattformen habe eBay zudem schon heute eine einzigartige Vielfalt auch abseits der klassischen "Refurbished-Kategorien". "Darauf bauen wir auf", erklärt der eBay-Manager.

Mehr Service und eine bessere User Experience

Dass es bei einem Online-Marktplatz wie eBay nicht nur um den reinen Warenverkauf sondern auch um Serviceaspekte geht, betont Andreas Wielgoss, Senior Director eBay Motors, mit Blick auf den Handel auf der Plattform mit Autoteilen. Das Durchschnittsalter der in Deutschland zugelassenen Pkw ist mit 10 Jahren ohnehin schon hoch wie nie, und das Aus der Förderung von E-Autos wird sicher den ein oder anderen Neukauf verhindern. Vor diesem Hintergrund sind Online-Plattformen prädestinierte Problemlöser für alle, die selber Reparaturen vornehmen möchten, denn sie bieten ein riesiges Angebot bei hoher Preistransparenz", sagt Wielgoss.

Daraus leitet er einen Serviceanspruch ab, der auch über den Kfz-Bereich hinaus für eBay gelten soll: "Im kommenden Jahr wird sich ein Trend manifestieren: Die Plattformen der Zukunft sind keine reinen Handels-Plattformen, sondern Service-Plattformen. Hier gilt es Händler und Händlerinnen partnerschaftlich in die Entwicklungen einzubeziehen und ihnen die bestmöglichen Bedingungen für ihr Geschäft zu ermöglichen", erklärt der Chef von eBay Motors.

Der Blick auf die Seller ist natürlich nur eine Seite der Medaille - genauso wichtig ist für eBay die Dynamik auf Seiten der privaten Nutzer. Deshalb hat der Online-Marktplatz 2023 die Angebotsgebühren für private Verkäufe gestrichen. Inzwischen zeigt diese Maßnahme bereits deutliche Wirkung, erklärt Jenny Schmaler, die das private Verkaufen bei eBay Deutschland verantwortet: "Im dritten Quartal 2023 waren mehr als doppelt so viele neue private Verkäufer und Verkäuferinnen bei eBay.de aktiv, wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres."

Auf diesem Erfolg wolle eBay 2024 aufbauen und habe dafür gemeinsam mit dem ECC Köln eine Nutzerbefragung in Auftrag gegeben. "Dabei haben wir herausgefunden, dass private Verkäufer und Verkäuferinnen zwar die Kreislaufwirtschaft antreiben, Bedenken aber nach wie vor bestehen und entsprechend noch nicht das volle Potenzial ausgeschöpft ist", erzählt Schmaler. "Daher bleibt es unsere Aufgabe, das Potenzial weiter auszuschöpfen und die Kreislaufwirtschaft anzutreiben, indem wir mithilfe einer noch besseren User Experience Bedenken nehmen und weitere Hürden abbauen."

Die Studie habe zudem gezeigt, dass gerade in der aktuellen Zeit die Menschen zum einen genauer auf den Preis schauen, aber auch nachhaltiger kaufen möchten. "Der Handel mit Pre-Loved Ware bedient beide Entwicklungen und trifft damit den Zeitgeist", fasst die eBay-Managerin zusammen.

Mehr zum Thema

Das sind die Payment-Trends 2024

Onlineumsätze liegen 2023 über 100 Milliarden Euro

„Lokale Händler können über eBay mehr Sichtbarkeit erzielen“

Die Preisträger der eBay Awards 2023