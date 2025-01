Bereits im letzten Jahr hat Google mit der Auslieferung einer neuen Sicherheitssuite für Android-Smartphones begonnen. Die Rede ist von Android Theft Protection, das unterschiedliche Einzelfunktionen (Theft Detection Lock/Diebstahl-Displaysperre, Offline Device Lock, Remote Lock) zur Verbesserung der Sicherheit von Android-Geräten umfasst. Ab sofort erweitert Google Android Theft Protection um den Identity Check.

Identity Check

Identity Check verlangt eine biometrische Authentifizierung auf dem Smartphone “für den Zugriff auf bestimmte sensible Ressourcen, wenn Sie sich außerhalb vertrauenswürdiger Orte befinden”. Und Google erklärt weiter: “Die Identitätsprüfung ermöglicht außerdem einen verbesserten Schutz für Google-Konten auf allen unterstützten Geräten und zusätzliche Sicherheit für Samsung-Konten auf One UI 7-fähigen Galaxy-Geräten, wodurch es für einen unbefugten Angreifer viel schwieriger wird, auf dem Gerät angemeldete Konten zu übernehmen”.

Wenn Sie Identity Check aktivieren, können Sie eine oder mehr vertrauenswürdige Standorte eintragen, an denen das Android-Gerät die biometrische Authentifizierung nicht verlangt. Wenn Sie sich außerhalb dieser vertrauenswürdigen Orte befinden, ist eine biometrische Authentifizierung erforderlich, um auf wichtige Konto- und Geräteeinstellungen zuzugreifen, z. B. um Ihre Geräte-PIN oder biometrische Daten zu ändern, den Diebstahlschutz zu deaktivieren oder auf Passkeys zuzugreifen.

Der große Vorteil bei aktivem Identity Check: Selbst wenn ein Dieb die PIN für Ihr Android-Gerät hat, kommt er nicht an die mit Identity Check geschützten Daten und Funktionen.

Zunächst einmal steht Identity Check nur für das Google Pixel mit dem neuen Android 15 und für Samsung-Smartphones mit dem neuen One UI7 (Samsungs neues Betriebssystem One UI 7 ist da: das macht es alles besser!) zur Verfügung. In den nächsten Wochen sollen diese Geräte den neuen Schutz erhalten. Im Laufe des Jahres 2025 soll Identity Check auch für unterstützte Android-Geräte anderer Hersteller verfügbar werden.

Tipp: Sie können die Sicherheit Ihres Android mit guter VPN-Software und gegebenenfalls auch mit Antivirus verbessern.

Das schon länger verfügbare Theft Detection Lock steht nun laut Google für alle Android-Smartphones ab Android 10 (ausgenommen sind nur Handys mit dem abgespeckten Android Go) weltweit zur Verfügung – Google hatte das bereits 2024 angekündigt. Theft Detection Lock sperrt Ihr Handy automatisch, wenn es gestohlen wird. Den Diebstahl erkennt es mithilfe von KI. (PC-Welt/kk)