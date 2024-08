Die Produkte der US-amerikanischen Alta Labs Inc. sind ab sofort bei der Api GmbH erhältlich. Das Unternehmen für Netzwerktechnik aus Utah, will den Netzwerkzugang neu definieren und nutzt dazu eine eigene, auf speziellen Soft- und Hardware-Designs basierende Technologie. Mit der Multi-Passwort-Methode "AltaPass", die in allen AccessPoints des Herstellers verbaut ist, sei laut Hersteller eine neue Dimension der Verbindung von Unternehmens-, Geschäfts- und Privatnutzern auf dem Markt.

Management via Cloud

Die Alta Labs Access Points verfügen über ein spezielles Antennendesign und bieten eine hervorragende Reichweite und Leistung. Das kompakte Gehäuse punkte mit zeitloser Ästhetik in jeder Umgebung und lasse sich einfach montieren, wirbt Api für den neuen Partner. Mit einem intuitiv zu bedienenden, cloudbasierten Management sei eine benutzerfreundliche Installation und Verwaltung auch für mehrere Standorte möglich - bei optimaler Skalierbarkeit und weltweiter Hochverfügbarkeit.

"Api ist seit über 30 Jahren im Channel erfolgreich und passt mit dieser überzeugenden Präsenz als Distributor hervorragend zu Alta Labs", sagt Philip Crawford, Director Business Development bei Alta Labs, über die neue Kooperation. "Wir sind stets bestrebt, mit Branchenexperten zusammen zu arbeiten und sehen hier Api als den richtigen Partner für uns, um auch in der EU eine größere Verbreitung zu realisieren."

"Wir freuen uns, die hochwertigen Produkte von Alta Labs in unserem Portfolio zu haben", ergänzt Jürgen Szieber, Einkaufsleiter bei Api. "Für unsere Reseller sind die Access Points und Switches mit Top Quality Performance ein echter Mehrwert. Als Distributor können wir so unserer Aufgabe, unseren Wiederverkäufern maximale Auswahl und Qualität zu bieten, optimal gerecht werden."