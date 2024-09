Im Bayerischen Haag steht Euronics XXL Durmeier seit 2004 für einen Rundumservice an Beratung, Reparatur und einer breiten Palette an Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten, PC, Multimedia sowie Telekommunikation. Doch die Geschäftsführer und Inhaber des Nahversorgers der Region, Hans Durmeier, Annemarie Zaffran und Peter Jakuschak investieren nun in die Zukunft und erweitern ihren Fachmarkt um ganze 1.500 Quadratmeter Büro-, Service- und Lagerflächen. Denn die gewonnenen Neuflächen kommen dem Ausbau des Onlinehandels von XXL Durmeier unter dem Dach der Euronics Deutschland eG zugute. Der Vollsortimenter, der auch über eine eigene Reparaturwerkstatt verfügt, reagiert mit diesem Schritt auf die wachsenden Anforderungen des Marktes und stärkt die eigene Position über die enge Verzahnung von stationärem Handel und E-Commerce.

"Mit der Erweiterung der Geschäftsflächen berücksichtigen wir die wachsende Bedeutung des Onlinehandels", sagt Hans Durmeier, Geschäftsführer von Euronics XXL Durmeier. "Kunden informieren sich heute gerne im Vorfeld eines Kaufs online und erwarten, dass sie die gewünschten Produkte via Click & Collect schnell und einfach verfügbar haben. Mit unserer Lagererweiterung reagieren wir auf diese Nachfrage und bieten unseren Kunden ein noch größeres, vielfältigeres Onlinesortiment, das auch dem stationären Laden zugutekommt. Nicht zuletzt vergrößern wir damit auch unser Einzugsgebiet."

Bis zur Neueröffnung ins provisorische Ladengeschäft

Nachdem das Bauvorhaben bereits seit Jahresbeginn läuft, starten nun am 14. September in Haag die ersten Aktivitäten rund um den Umbau, angefangen mit einem Räumungsverkauf, bei dem attraktive Angebote auf die Kunden warten. Für die Dauer der Bauarbeiten richtet Durmeier ein provisorisches Ladengeschäft mit 500 Quadratmeter Verkaufsfläche ein, auf der die Kundschaft wie gewohnt von dem 30-köpfigen Team beraten wird. Die Neueröffnung des erweiterten Fachmarkts ist für das erste Quartal 2025 geplant.

Patrick Schwarzhaupt, Bereichsleiter Betriebstypenmanagement der Euronics eG, blickt mit Freude auf die Entwicklungen: "Die Geschäftserweiterung von Euronics XXL Durmeier zahlt genau auf unser konsequent gelebtes hybrides Geschäftsmodell ein. Unser florierender Online-Marktplatz ist ein klares Zeichen dafür, dass die Dualität von stationärem und digitalem Handel zukunftsfähig ist. Mit einem attraktiven stationären PoS, einer hohen sofortigen Produktverfügbarkeit und einem umfassenden Onlineshop sorgt XXL Durmeier für eine sichere Aufstellung und langfristige Zukunftsfähigkeit des Familienbetriebs."