Sastema wurde 2018 in Hünfelden, knapp 50 Kilometer nordwestlich von Frankfurt, gegründet. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 21 Mitarbeiter und setzte im zurückliegenden Geschäftsjahr 2,2 Millionen Euro um. Sastema hat sich auf Identity & Access Management (IAM), Governance, Risk & Compliance Management und Informationssicherheit spezialisiert.

Der IT-Dienstleister wird vollständig in dem Bechtle IT-Systemhaus Frankfurt aufgehen und sich dort als Competence Center IAM etablieren. Die Leitung dieses Competence Centers übernimmt der bisherige Sastema-Geschäftsführer Sven Almoril. In der Schweiz hat Bechtle bereits ein Competence Center IAM am Laufen, sodass technologische Synergien genutzt werden könnten.

Die Leistungen der Competence Center stehen üblicher Weise allen Mitgliedern der Bechtle-Gruppe zur Verfügung. So soll in Zusammenarbeit mit Bechtle Managed Services "IAM-as-a-Service" als Produkt vermarktet werden. Vor allem Finanzdienstleister dürften an derartigen IAM-Lösungen stark interessiert sein.

Das Bechtle IT-Systemhaus Frankfurt agiert bereits seit 20 Jahren im Rhein-Main-Gebiet und beschäftigt dort derzeit 140 Mitarbeiter. Geschäftsführer Martin Schmidl freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen: "Das ist ein hervorragend ausgebildetes Spezialistenteam, das uns im Bereich der IT-Sicherheit erheblich verstärken wird - und das bei wachsenden Anforderungen an Cybersicherheit und steigendem Regulationsdruck."

Sven Almoril, Gründer, und Geschäftsführender Gesell qschafter von Sastema, ist froh, den richtigen strategischen Partner gefunden zu haben: "Bei Bechtle finden wir das passende Umfeld, die perfekte Kundenstruktur und herausragende Wachstumsperspektiven. Das hat uns in jeder Hinsicht überzeugt".



