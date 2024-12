Die Bluechip Computer AG aus Meuselwitz hat die Unterzeichnung eines Distributionsvertrags mit der Impossible Cloud GmbH aus Hamburg bekannt gegeben. Ab sofort vermarktet Bluechip den S3 Object Storage von Impossible Cloud über das Bluechip Cloud Center an seine Fachhandelspartner und Managed Service Provider.

Leistungsstark und kostengünstig

Der S3 Object Storage von Impossible Cloud biete in Kombination mit Veeam eine ideale Lösung für Offsite-Backups. Durch die Immutability-Funktion und dem damit verbundenen Ransomware-Schutz können Managed Service Provider (MSPs) ihren Kunden eine sichere und zuverlässige Backup-Lösung anbieten, wirbt der Distributor für seinen neuen Software-Partner. Daher stelle die Integration des Impossible Cloud Speichers in das bestehende Angebot von Veeam-Mietlizenzen in der Bluechip Cloud eine sinnvolle Erweiterung des Portfolios dar.

"Die Partnerschaft mit Impossible Cloud ermöglicht es uns, unseren Fachhandelspartnern eine noch breitere Palette an Cloud-Lösungen anzubieten", erklärt Bogdan Kruszewski, Leiter Produktmanagement Server, Storage & Cloud bei Bluechip. "Der S3 Object Storage ist eine hervorragende Ergänzung zu unseren bestehenden Veeam-Diensten und bietet unseren Kunden zusätzliche Sicherheit und Flexibilität. Zudem ist er nicht nur leistungsstark, sondern auch kostengünstig, was zu attraktiven Margen für MSPs führt."

Für Anfragen von Fachhändlern und MSPs steht das Bluechip Cloud-Vertriebsteam per E-Mail unter diesem Link zur Verfügung.