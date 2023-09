Auf dem ChannelPartner-Kongress 2023 haben Computerwoche und ChannelPartner bereits zum 16. Mal gemeinsam die kundenfreundlichsten IT-Dienstleister Deutschlands ausgezeichnet. Die 2.377 von iSCM befragten IT-Entscheider in IT-Anwender-Unternehmen haben insgesamt 6.271 IT-Projekte bewertet, die sie gemeinsam mit ihren IT-Dienstleistern in den vergangenen 24 Monaten durchgeführt haben. Befragt wurden ausschließlich die in den Anwenderunternehmen für IT-Projekte Verantwortlichen, also CIOs, IT-Leiter, IT-Administratoren, Geschäftsführer und Fachbereichsleiter.

Die Bewertungskriterien

Abgefragt wurden alle Aspekte der Zusammenarbeit mit dem externen IT-Dienstleister:

Wie gestaltete sie sich allgemein?

Wie schnell reagierte der IT-Dienstleister auf Anfragen des Kunden?

Hat er die vereinbarten Termine für die "Meilensteine" eingehalten?

Verstand der IT-Dienstleister das Geschäftsmodell des Kunden?

Wie kundenspezifisch war das Angebot?

Wie war Preis-Leistungs-Verhältnis?

Woch hoch schätzte der Kunde die Beratungskompetenz seines IT-Dienstleisters?

Wie war die Betreeung nach Projektabschluss?

und noch viel mehr ....

Bei der Umfrage zum "Besten IT-Dienstleister" waren dieses Jahr insgesamt 648 IT-Dienstleister im Rennen um die begehrte Ranking-Platzierung. 60 IT-Dienstleistern gelang der Sprung in die "Hall of Fame".

Die vier Umsatzklassen

Basis der Award-Verleihung bildet die Gesamtnote eines IT-Dienstleisters über alle Projektkategorien hinweg. Um eine faire Grundlage für die Award-Vergabe zu gewährleisten, werden die Ergebnisse der Umfrage in vier Umsatzklassen ausgewertet.

Als Klassifizierungsmerkmal gilt der Jahresumsatz, den die IT-Dienstleister 2022 in der Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) erwirtschaftet haben. Dabei haben wir die Umsatzgrenzen wie im Vorjahr bei 50 und 250 Millionen sowie bei einer Milliarde Euro gezogen. Daraus ergaben sich genauso wie 2021 vier Umsatzklassen:

Umsatzklasse 1: IT-Dienstleister mit Jahresumsatz über einer Milliarde Euro

Umsatzklasse 2: IT-Dienstleister mit Jahresumsatz zwischen 250 Millionen und einer Milliarde Euro

Umsatzklasse 3: IT-Dienstleister mit Jahresumsatz zwischen 50 und 250 Millionen Euro

Umsatzklasse 4: IT-Dienstleister mit Jahresumsatz unter 50 Millionen Euro

Erfahrungsgemäß steigen von Jahr zu Jahr einige IT-Dienstleiter - bedingt durch höhere Umsätze - eine Umsatzklasse hinauf, Abstiege gibt es hier nicht. Manch ein Name verschwindet zwar, aber meist nach der Übernahme durch einen umsatzstärkeren IT-Dienstleister.

Umsatzklasse 4

In der Umsatzklasse bis 50 Millionen Euro schafften in diesem Jahr 33 Firmen den Sprung ins Ranking.

Auf das Sieger-Podest in dieser Umsatzklasse wählten die Kunden: Esko-Systems - part of connexta.

Esko Systems gehört zwar seit Mai 2023 zur Connexta-Gruppe, zum Zeitpunkt der Kundenumfrage wurde der Security-Spezialist aus dem bayrisch-schwäbischen Ziemetshausen jedoch noch als eigenständiges Unternehmen bewertet, und eroberte sich den Spitzenplatz in der Umsatzklasse unter 50 Millionen Euro.

Esko-Systems schnitt in fünf Kriterien mit absoluten Top-Werten ab: mit herausragenden Kompetenzen bei der Beratung rund um die IT-Architektur, Wartung und Schulung, individueller Angebotserstellung und 100%-iger Termintreue.

Die Silbermedaille geht an: BITS Brunner IT Services. Der im bayrisch-schwäbischen Grenzgebiet ansässige IT-Spezialist konnte sich in der Kundengunst im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessern, und errang den zweiten Platz.Herausragende Leistungen bescheinigten Kunden ihrem IT-Partner vor allem für sein strategisches Kundenverständnis und die sehr flexible, unkomplizierte Zusammenarbeit.

Mit der Bronzemedaille ging Interface Systems - part of Medialine Group aus dem Rennen! Das Systemhaus mit Standorten in Berlin und Dresden rückte von Platz 17 im Vorjahr auf den Podestplatz auf.Kunden schätzen vor allem die hervorragende Betreuung auch im Nachgang von Projekten, die unkomplizierte Zusammenarbeit und die hohe Flexibilität ihres IT-Partners.

Umsatzklasse 3

In der Umsatzklasse über 50 bis 250 Millionen Euro schafften 16 Unternehmen den Sprung ins Ranking:

Den Spitzenplatz belegt in diesem Jahr IT-Haus. Das inhabergeführte Unternehmen feierte dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen und beschäftigt mittlerweile 360 Mitarbeiter an bundesweit 25 Standorten und in Luxemburg.

Punkten konnte das Unternehmen mit hervorragenden Leistungen bei der Verbesserung von IT-Prozessen, einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis und kurzen Reaktionszeiten.

Die Silbermedaille in dieser Umsatzklasse sicherte sich Kramer & Crew. Seit 31 Jahren am Markt und mittlerweile in sieben Bundesländern vertreten versorgt das Unternehmen mittelständische Fertigungsbetriebe ebenso wie Großunternehmen mit Services rund um IT-Infrastruktur.

Konstant herausragend schnitt Kramer & Crew gleich in 7 der insgesamt 16 Bewertungskriterien ab. Kunden lobten die hohe Innovationskraft, Kreativität, strategisches Verständnis und die unkomplizierte Zusammenarbeit.

Mit der Bronzemedaille aus dem Rennen geht in diesem Jahr: Orbit Gesellschaft für Applikations- und Informationssysteme. Der IT-Dienstleister aus der Region Köln/Bonn gilt als einer der führenden Microsoft-Cloud-Partner. Dabei offeriert Orbit sowohl die klassischen Microsoft Office-Lösungen als auch CRM- und ERP-Systeme.

Kunden schätzen an ODie besten IT-Dienstleister in der Umsatzklasse über 1 Mrd. Euro JahresumsatzRBIT die hohe Termintreue und Verlässlichkeit, ebenso wie die flexible und einfache Zusammenarbeit.

Umsatzklasse 2

In der Umsatzklasse über 250 Millionen bis 1 Milliarde Euro lieferten sich in diesem Jahr 6 Kandidaten einen heißen Wettbewerb um die Top-Platzierungen.

Die Siegermedaille geht in diesem Jahr an Axians Deutschland. Die Tochter des Vinci Energies-Konzerns glänzt mit einem ganzheitliches Portfolio - von klassischer IT-Infrastruktur, Cloud- und Datacenter-Lösungen über Netzwerk-Services für Carrier und bis hin zu eigenentwickelter "e-Waste"-Software zum Tracking von Recycling-Wertstoffen.

Kunden gaben Axians Top-Bewertungen für die einfache Zusammenarbeit, kurze Reaktionszeiten, hohes strategische Kundenverständnis, Innovationskraft und außerordentlich hohe Branchen-Kompetenz.

Die Silbermedaille in dieser Umsatzklasse eroberte sich erneut Controlware. Der Titelverteidiger im Ranking sicherte sich durch seinen steten Umsatzzuwachs obendrein seinen Platz unter den 25 größten deutschen Systemhäusern.

Kunden schätzen an ihrem in Hessen ansässigen IT-Dienstleister vor allem das hohe Maß an strategischem Verständnis für ihre Belange und ihre Geschäftsmodelle. Sie honorieren die sehr individuell auf ihre Anliegen zugeschnittenen Lösungen und die hohe Termintreue.

Platz 3 eroberte sich in diesem Jahr die ACP IT Solutions. Die Unternehmensgruppe, die vergangenes Jahr ein sattes Umsatzwachstum auf über 900 Millionen Euro vorlegte, hat eine ganz besondere Eigentümerstruktur: Das Unternehmen gehört 115 ACP-Mitarbeitern.

ACP überzeugte Kunden vor allem mit hoher Beratungskompetenz und einfacher, flexibler Zusammenarbeit.

Umsatzklasse 1

In der Umsatzklasse über 1 Milliarde Euro gelang in diesem Jahr 5 IT-Dienstleistern der Sprung in die Finalisten-Runde.

Die Goldmedaille geht dieses Jahr erneut an den mehrfachen Titelverteidiger SVA Systemvertrieb Alexander. Kunden bescheinigten SVA hervorragende Leistungen bei der Beratung, Reaktionsgeschwindigkeit, Termintreue und Kundenverständnis.

Auf dem 2. Platz in dieser Umsatzklasse konnte SoftwareOne ihre Stärken ausspielen. Dazu zählen Kundensicht vor allem die flexible, unkomplizierte Zusammenarbeit, sowie Angebote, die zielsicher auf ihre individuellen Belange zugeschnitten sind. Der weltweit tätige Lizenzspezialist lehnte im vergangenen Jahr zwei Übernahmeangebote von Bain Capital kategorisch ab - und setzte auf Eigenständigkeit.

Platz 3 geht in diesem Jahr an Cancom. Das Unternehmen erweiterte im Zuge der Übernahme der K-Businesscom im Frühjahr 2023 den Vorstand um den neu geschaffenen Posten des Chief Sales Officers zur weiteren Stärkung des strategischen Vertriebs.

Kunden schätzen an Cancom vor allem die gute Betreuung im Nachgang von Projekten, das breite Portfolio, die einfache Zusammenarbeit und hohe Termintreue.

Das Bewertungssystem für die Umfrage zum Besten IT-Dienstleister basierte 2023 wie 2022 auf einer Punkteskala (Net Promoter Score, NPS). Das ermöglicht eine noch filigranere Ergebnisauswertung.



Kunden konnten ihre IT-Partner dabei auf einer Punkteskala von 0 (je Fragestellung: sehr schlecht bzw. äußerst unwahrscheinlich) bis 10 (= sehr gut bzw. höchst wahrscheinlich) bewerten. Als „Promotoren“ werden die IT-Dienstleister bezeichnet, die mit 9 oder 10 Punkten bewertet wurden, als „Detraktoren“ diejenigen, die 0 bis 6 Punkte erhielten. IT-Partner, die mit 7 oder 8 Punkten beurteilt wurden, gelten als „indifferent“. Der Net Promoter Score (NPS) wird nach folgender Formel berechnet:NPS = Promotoren (in % aller Befragten) - Detraktoren (in % aller Befragten). Damit liegt der Wertebereich des NPS zwischen plus 100 und minus 100 Punkten.

Alle Ergebnisse auf einen Blick

Die besten IT-Dienstleister in der Umsatzklasse über 1 Mrd. Euro Jahresumsatz

Rang 2023 Unternehmen Punkte (NPS) 1 SVA System Vertrieb Alexander GmbH 70,7 2 SoftwareOne Deutschland GmbH 50,4 3 Cancom SE 48,2 4 Bechtle AG 43,3 5 T-Systems International GmbH 33,4

Die besten IT-Dienstleister der Umsatzklasse von 250 Mio. bis 1 Mrd. Euro Jahresumsatz

Rang 2023 Unternehmen Punkte (NPS) 1 Axians Deutschland 75,0 2 Controlware GmbH 71,8 3 ACP IT Solutions 63,3 4 Ratiodata SE 59,4 5 netgo group GmbH 58,3 6 Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH 46,8

Die besten IT-Dienstleister der Umsatzklasse von 50 Mio. bis 250 Mio. Euro Jahresumsatz

Rang 2023 Unternehmen Punkte (NPS) 1 IT-Haus GmbH 87,5 2 Kramer & Crew GmbH & Co. KG 80,6 3 Orbit Gesellschaft für Applikations- und Informationssysteme mbH 72,8 4 teccle group GmbH 71,9 5 MR Datentechnik Vertriebs- und Service GmbH 67,4 6 Profi Engineering Systems AG 64,8 7 avodaq AG 63,5 8 Skaylink GmbH 62,8 9 K&P Computer Service- und Vertriebs-GmbH 62,5 10 Proact Deutschland GmbH 60,8 11 SanData IT-Gruppe 58,3 12 NetPlans GmbH 58,2 13 TechniData IT-Gruppe 46,6 14 Valley IT Group 46,3 15 Medialine EuroTrade AG 39,1 16 operational services GmbH & Co. KG 29,3

Die besten IT-Dienstleister der Umsatzklasse unter 50 Mio. Euro Jahresumsatz

Rang 2023 Unternehmen Punkte (NPS) 1 esko-systems GmbH & Co. KG - part of connexta 88,5 2 BITS - Brunner IT Services 81,1 3 interface systems GmbH - Medialine Group 80,4 4 niteflite networxx GmbH 80,3 5 ditpro GmbH & Co. KG 78,9 6 Kutzschbach 76,5 7 Global Information Distribution GmbH - Medialine Group 76,2 8 Enbitcon GmbH 74,4 9 Team IT Systemhaus GmbH 72,8 10 DextraData GmbH 72,5 11 InterConnect GmbH & Co. KG 71,7 12 HSE Computersysteme H.Schulte GmbH 71,4 13 Horn & Cosifan Computersysteme GmbH - part of Plenticon Group 71,0 14 unique projects GmbH & Co. KG 70,8 15 wirverbindenwelten.de GmbH 70,1 16 netlogix GmbH & Co. KG 68,5 17 citadelle systems AG 66,5 18 epc GmbH 64,2 19 Gentlemen Group GmbH 64,1 20 EDV-Beratung Neumann 62,5 20 bluvisio GmbH 62,5 22 abtis GmbH 60,7 23 CompData Computer GmbH 58,8 24 Horn & Görwitz GmbH & Co. KG 58,2 25 Prodatec GmbH 57,1 25 mobilplus Systemhaus GmbH 57,1 25 Biteno GmbH 57,1 28 MR Systeme GmbH 51,2 29 Axsos AG 40,9 30 Nolte EDV-Systeme Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 34,4 31 pco GmbH & Co. KG 31,7 31 Basys Brinova GmbH - part of connexta 31,7 33 Rödl IT Operation GmbH 27,2

Quelle: iSCM-Institute / ChannelPartner / Computerwoche 08/2023