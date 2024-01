Immer mehr Mittelständler wollen sich nicht mehr ausschließlich auf der drei großen Hyperscaler AWS, Google und Microsoft verlassen, wenn sich Cloud-Dienste in Anspruch nehmen wollen. In den einzelnen EU-Staaten gibt es einige interessante Alternativangebote, etwa von OVHcloud aus Frankreich oder von Ionos aus Deutschland.

Nun drängt auch ein tschechischer Cloud Service Provider in die DACH-Region. 2006 gegründet, beschäftigt VSHosting mittlerweile über 100 Mitarbeiter und versorgt eigenen Angaben zur Folge mehr als 60 Prozente der tschechischen E-Commerce-Websites mit der nötigen Cloud-Infrastruktur. Dabei setzt VSHosting auf eigene Rechenzentren (zwölf an der Zahl - davon auch eines in Deutschland), offeriert als AWS-Partner aber auch die Cloud-Infrastruktur der Amazon-Tochter. Auf Kundenwunsch arbeitet der tschechische Cloud-Provider auch mit Microsoft (Azure), Ionos, StackIT und anderen Cloud-Anbietern zusammen. In dieser Hinsicht betrachtet sich VSHosting als agnostisch.

Nils Kaufman soll das Deutschland-Geschäft von VSHosting ankurbeln

Mit der Ernennung des Cloud-Veteranen Nils Kaufmann als CEO DACH bereits im September 2023 möchte nun VSHosting deutsche System- und Softwarehäuser für das eigene Cloud-Angebot begeistern. Dafür sieht Kaufmann nun genau den richtigen Zeitpunkt gekommen, denn laut den Ergebnissen einer Befragung von VSHosting wenden sich immer mehr Mittelständler von den Hyperscalern ab. Deren Vorteile - etwa bezüglich der Skalierbarkeit oder minutengenauen Abrechnung - hätten demnach bei vielen Mittelständlern nicht die erhofften Einsparungen erbracht, weil Folgekosten - etwa bei der Integration der eigenen ERP-Systeme und Datenbanken - überhandgenommen hätten.

Diesen sogenannten "Cloud Repatriation"-Trend möchte VSHosting nun für sich nutzen: "Wir stehen an der Spitze dieser Bewegung - mit fachkundiger Beratung und robusten, langjährig erprobten Lösungen", erläutert Kaufmann. Für die Position des DACH-Chefs bei VSHosting bringt er die besten Voraussetzungen mit.

Während seiner über 25-jährigen Karriere hat Kaufmann nämlich zahlreiche Unternehmen in und außerhalb der IT gegründet. Außerdem ist er Gründer der EuroCloud Native-Initiative und Vorstand bei EuroCloud. Als geschäftsführender Gesellschafter des Managed Service Providers Ratiokontakt GmbH expandierte er bereits 2012 nach Miami (USA) und baute dort bis 2019 vor allem das Hybrid und Public Cloud-Geschäft aus.

Für Claranet verantwortete Kaufmann als Director Sales & Business Development die Bereiche Public Cloud und eCommerce. 2019 gründete er das Cloud-Start-Up Cloudbuddies und war bis Ende 2020 Managing Director des Cloud Native-Start-Ups Innovations On.

Darüber hinaus war Kaufmann 2020 im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums als Mitglied des Gaia-X Expertenteams Co-Autor des Technical Architecture Papers und zudem bis März 2021 Marktexperte Lead Analyst DACH für ISG. Zuletzt war Kaufmann als Group COO bei Release42 und Chief Market Development bei Imprivata für das Tagesgeschäft verantwortlich.

VSHosting-Gründer und CEO Damir Špoljaric hält die Neubesetzung der Deutschlandsspitze für einen Glücksgriff: "Ich habe den deutschen Markt immer als einen der wichtigsten Märkte Europas betrachtet, den es zu erobern gilt. Mit Nils Kaufmann habe ich dafür genau den richtigen Partner gefunden, der uns in den deutschsprachigen Ländern schnell erfolgreich nach vorne bringen wird."

Nun sollen Kooperationen mit deutschen Softwarehäusern und IT-Dienstleistern ohne eigene Managed Services-Angebote vorangetrieben werden.

