Es war eines der konkretesten - und wie sich jetzt herausstellt auch erfolgreichsten - Hilfsangebote für den deutschen Handel seit Beginn der Coronapandemie: Als am 22. März 2020 der erste Lockdown in Kraft trat, startete eBay Deutschland am selben Tag ein Soforthilfeprogramm zur Unterstützung kleiner Unternehmen und lokaler Einzelhändler. Das Programm zielte darauf ab, die bestehenden eBay-Händler zu entlasten und gleichzeitig stationären Händlern einen schnellen und einfachen Zugang zum Online-Handel zu ermöglichen. Im Zuge der Initiative und des im Januar 2021 aufgelegten Nachfolgeprogramms "eBay-Durchstarter" profitieren eBay-Neueinsteiger von einem kostenlosen Premium-Service und einem dreimonatigen Verzicht auf die Verkaufsprovision.

Nun, zwei Jahre nach Beginn der Coronapandemie, veröffentlicht der Online-Marktplatz Zahlen zum Erfolg der Maßnahmen. Bis heute haben sich demnach mehr als 11.200 Unternehmen beim eBay gemeldet, um den Schritt in den Online-Handel zu wagen. Über 2.500 der Neueinsteiger sind bereits aktiv und dabei so erfolgreich, dass sie seit dem Start des Soforthilfeprogramms über 96 Millionen Euro umgesetzt haben. "Diese Händler zeichnet neben unternehmerischem Geschick auch ein positiver Ehrgeiz aus, den Handel auf unserem Marktplatz anzunehmen und sich darauf einzulassen. Wir als eBay versuchen natürlich, sie bestmöglich dabei zu unterstützen", erklärt dazu Andreas Häntsch, Senior Director Home & Garden, Collectibles/Toys und Seller Initiatives bei eBay Deutschland.

Der Programmverantwortliche will helfen, dass auch der Rest der eBay-Neueinsteiger bald signifikante Umsätze im Online-Handel erzielen wird: "Manche haben keine Vorkenntnisse im Online-Handel, andere arbeiten alleine. Entsprechend dauert es bei manchen etwas länger, bis sie ein erfolgreiches Business aufgebaut haben und Produkte verkaufen, als bei anderen. Ich bin zuversichtlich, dass viele die bisher noch nicht erfolgreich waren es bald werden, sie brauchen nur etwas mehr Zeit."

Herausforderungen beim Einstieg in den Online-Handel

Zu den Hilfsprogrammen gehört, dass eBay die Neueinsteiger mit dem sogenannten "Concierge Service" und anderen Premium-Services unterstützt. Der Online-Marktplatz gewinnt so auch Erkenntnisse aus erster Hand, was die Händler beim Start in den Online-Verkauf besonders umtreibt. "Eine der größten Hürden ist sicherlich die Digitalisierung des Inventars", berichtet Häntsch. "Wir helfen indem wir Tipps geben, worauf es bei Fotos, Titeln, Artikelbeschreibungen, Produktmerkmalen ankommt, aber den eigentlichen Schritt müssen die Händler selbst machen."

Ist das Inventar einmal digitalisiert ist, unterstützt eBay die Händler bei der Accounterstellung, der Schaffung optimaler Listings und dem Einsatz von Marketing-Hebeln um das Geschäft auszubauen. "Nach dem Auslaufen dieser Unterstützung sind die Händler bestens gerüstet, um bei eBay zu handeln - das sehen wir auch in den Performance Zahlen", erklärt Häntsch. "Händler, die durch das Programm gegangen sind, sind in allen relevanten KPIs erfolgreicher, als jene, die es nicht durchlaufen haben."

Eines der Unternehmen, das erfolgreich in den Online-Handel über eBay gestartet ist, ist Möbel Bohn aus Crailsheim in Baden-Württemberg. "Als zwischen Dezember 2020 und Mai 2021 unser stationäres Geschäft geschlossen blieb, nutzten wir die Zeit, um uns auch im Bereich E-Commerce und Digitalisierung weiterzuentwickeln", so Maximilian Foydl, der Hauptverantwortliche des Traditionsbetriebs für den Verkauf über eBay.

Nach der ersten Einarbeitung, dem Aufbau der internen Strukturen, den Verhandlungen mit Versanddienstleistern sowie der Auswahl der passenden Artikel war der Grundstein für den neuen Vertriebsweg gelegt. "Nachdem wir online waren, jagte eine Bestellung die nächste", erzählt Foydl. Heute bietet das Unternehmen seinen Kunden mehr als 400 Artikel in seinem eBay Shop an. Für die Zukunft plant die Möbel Bohn GmbH, die Anzahl der Artikel zu weiter zu erhöhen.

Lokale eBay-Marktplätze heizen das Händler-Wachstum zusätzlich an

Nicht nur die Händler, auch eBay will den von den Corona-Hilfsprogrammen ausgehenden Wachstumsimpuls stärken. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen im Frühjahr 2021 die Initiative "eBay Deine Stadt" gestartet, die mit lokalen Online-Marktplätzen Händlern und Kunden vor Ort eine neue Plattform bieten will. Ausgehend von zehn Städten, die das Projekt gemeinsam mit eBay lancierten, sind inzwischen 24 Städte und zwei Regionen mit eigenen Einkaufsportalen unter dem Dach von eBay vertreten. "Ich bin sehr glücklich mit dem Mix an Städten, die wir bis heute haben", erklärt dazu eBay-Manager Häntsch. "Wir sind im Osten, Westen, Norden und Süden vertreten - in Metropolen wie Nürnberg, Regionen wie der Ortenau und kleineren Städten wie Moers.

Außerdem ist meine Heimat Potsdam auch dabei, was mich natürlich sehr freut." Der Ausbau des Local-Commerce-Programms geht dabei unvermindert weiter. "Wir sind in den finalen Zügen von höchst erfreulichen Gesprächen mit einer sehr großen deutschen Stadt", berichtet Häntsch. "Und auch eine kleinere Stadt werden wir zeitnah onboarden. Außerdem sprechen wir mit zahlreichen weiteren Städten und Kommunen, die in den kommenden Monaten sukzessive einen lokalen Marktplatz erhalten werden."

Anders als viele in der Pandemie an den Start gegangene und inzwischen wieder eingestellte Online-Initiativen, die ausschließlich die lokale Dimension im Blick hatten, vereint eBay mit seiner Ausrichtung den lokalen Handel mit dem E-Commerce im World Wide Web. "Ich bezeichne eBay Deine Stadt gerne als Win-Win-Win", erklärt dazu Andreas Häntsch: "Städte und Händler profitieren vom Start an von einem funktionierenden lokalen Online-Marktplatz mit einer kritischen Masse an Anbietern und aktiven Käufer auf der ganzen Welt.

Das Modell stärkt die Innenstadt und den stationären Handel, da dieser über den zusätzlichen Digital-Umsatz stationäre Verluste auffangen kann. Händler profitieren von Reichweite, Visibilität und einem einfachen Einstieg in die digitale Welt." Und als dritter Beteiligter profitiere auch eBay selbst von der Initiative: "Als reiner Marktplatz sind wir nur erfolgreich, wenn die Händler es auch sind. Außerdem lebt unser Marktplatz von einem vielseitigen Angebot. Diese Vielseitigkeit wird gerade durch den lokalen Handel ermöglicht. Deshalb ist und bleibt die bestmögliche Unterstützung des lokalen Handels ein strategisches Ziel für uns."



