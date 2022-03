Von "höchst erfreulichen Gesprächen mit einer sehr großen deutschen Stadt" berichtete eBay-Manager Andreas Häntsch vor wenigen Tagen gegenüber Channelpartner mit Blick auf die Initiative "eBay Deine Stadt". Nun wurde bekannt, dass es gleich die größte deutsche Stadt ist, die sich entschlossen hat, an der im Zuge der Coronapandemie gestarteten Local-Commerce-Initiative von eBay teilzunehmen: Die Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH (Berlin Partner) und die Wirtschaftsfördergesellschaft des Bundeslands Berlin haben gemeinsam einen lokalen Online-Marktplatz unter ebay-deine-stadt.de/berlin gestartet. Käufer*innen finden hier ab sofort Angebote von rund 4.000 gewerblichen Händler*innen aus Berlin, von denen viele auch ein stationäres Geschäft betreiben.

Berliner*innen sollen so den lokalen Einzelhandel online gezielt unterstützen - auch dann, wenn sie gerade selbst nicht im jeweiligen Ladengeschäft einkaufen können. Darüber hinaus verleiht der lokale Online-Marktplatz dem Handel aus der Nachbarschaft ein Gesicht: Interessierte sehen durch eine Google Maps-Integration nicht nur, wo die jeweiligen Händler*innen zu finden sind, sondern auch die Öffnungszeiten und Kontaktdaten, um direkt vorbei gehen zu können. In Text und Bild lernen sie die Gewerbetreibenden aus ihrem Lieblings-Kiez besser kennen. So soll "Berlin bei eBay" die gesamte Vielfalt, die den Einzelhandel der Hauptstadt so besonders macht, darstellen: Von Second-Hand- und Vintage-Läden im Reuterkiez über Kindergeschäfte im Helmholtzkiez bis hin zu Läden mit Interieur aller Art im Kollwitzkiez oder Buchhändler*innen im Wrangelkiez im Südosten von Kreuzberg.

Rascher Ausbau geplant

Mit dem neuen lokalen Online-Marktplatz ist Berlin Teil eines deutschlandweiten Projekts zur Stärkung des lokalen Handels. Die Initiative "eBay Deine Stadt" ermöglicht es allen interessierten Städten und Kommunen, lokale Online-Marktplätze einzurichten. eBay und der Handelsverband Deutschland (HDE), welcher die Initiative als Kooperationspartner begleitet, möchten in den nächsten Monaten viele weitere Städte und Kommunen für die Initiative gewinnen. "Wir haben seit April 2021 gemeinsam mit 26 Städten und Regionen lokale Online-Marktplätze gestartet und dabei Erfahrungen in der Kooperation mit Politik, Handelskammern und Verbänden gesammelt. Aber Berlin ist anders. Die einzelnen Bezirke sind teilweise so groß wie andere Städte insgesamt. In den kommenden Wochen und Monaten wollen wir Berlin bei eBay deshalb gemeinsam mit den Bezirken weiter ausbauen", erklärt Oliver Klinck, Geschäftsführer von eBay Deutschland.

Der Wunsch, auch in Berlin einen lokalen Marktplatz aufzubauen, sei aus der Mitarbeiterschaft von eBay gekommen: "Viele unserer Mitarbeiter*innen kommen aus Berlin, haben ihre Lieblingsläden und möchten sie teilweise persönlich beim Schritt in den Online-Handel unterstützen. In Kooperation mit dem HDE und der Unterstützung von Berlin Partner haben wir die besondere Herausforderung, die sich aus der Zusammenarbeit mit so einer großen Stadt ergibt, angenommen. Gemeinsam haben wir diese Plattform aufgebaut und gemeinsam wollen wir sie in Zukunft weiter entwickeln."

Euronics-Fachhändler an der Initiative beteiligt

Stefan Franzke, der als Geschäftsführer von Berlin Partner das Projekt begleitet, ergänzt: "Wir unterstützen den Berliner Einzelhandel in all seiner Vielfalt. Ein besonderer Fokus liegt auch auf den Händlerinnen und Händlern in den Quartieren Berlins - diese digital zu stärken ist unser Anliegen und unsere Aufgabe. eBay Deine Stadt kann hier ein wichtiges Tool werden, um die Berliner Mischung in den Quartieren zu stärken." Auch Stephan Tromp, Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Handelsverband (HDE), sieht großes Potenzial in dem Projekt: "Nicht zuletzt hat die Corona-Pandemie uns allen vor Augen geführt, wie wichtig digitale Sichtbarkeit für den Einzelhandel ist. Aber sie hat auch gezeigt, wie wichtig den Menschen der lokale Handel ist. Deshalb freuen wir uns über den Start von Berlin bei eBay, den wir als HDE begleiten. Die Verknüpfung von On- und Offline-Angeboten ist essentiell für den Fortbestand des vielfältigen lokalen Handels, der unsere Hauptstadt auszeichnet."

Einer der Berliner Händler, die bereits beim Start des lokalen Online-Marktplatzes dabei sind, ist Jan Pankrath von Euronics Tonhaus Melodie. Er erklärt: "Viele Berliner Kunden*innen entdecken erst durch unseren Online-Auftritt, dass sie ein stationäres Fachgeschäft mit Spitzen-Beratung und Reparaturservice direkt ums Eck haben. Das nächste Mal gehen sie dann oft direkt bei uns vorbei. 'Berlin bei eBay' ist nicht nur ein ein zusätzlicher Verkaufskanal. Es gibt uns auch eine schöne Möglichkeit, unser Ladengeschäft unserer Berliner Kundschaft online zu präsentieren."