Die multimandantenfähige Octiga-Sicherheitsplattform ist speziell für Managed Services Provider entwickelt und soll deren Verwaltungs- und Zeitaufwand im Microsoft 365-Umfeld verringern und gleichzeitig die IT-Sicherheit und Compliance von Unternehmen erhöhen. Die Elovade Deutschland GmbH hat mit den Entwicklern aus Galway eine Vereinbarung für Deutschland, Österreich und Schweiz abgeschlossen.

Mehr Sicherheit und Komfort mit Octiga

Mit der Security Management- und Monitoring-Lösung können MSPs potenzielle Sicherheitsvorfälle in den Microsoft 365-Tenants ihrer Kunden frühzeitig erkennen, Risiken priorisieren und so schneller auf Bedrohungen reagieren, teilt der hessische VAD weiter mit. Auftretende Sicherheitsprobleme seien dabei unkompliziert mit nur einem Klick zu beheben. Das zentrale Dashboard kann zudem die Microsoft 365-Risiken transparent überwachen, Reports zur Sicherheitslage erstellen und erbrachte Dienstleistungen dokumentieren.

"Angesichts einer wachsenden Bedrohungslandschaft und immer komplexeren Compliance-Vorgaben ist eine umfassende Microsoft 365-Security für Unternehmen wichtiger denn je", erklärt Daniel von Verschuer, Team Lead Service Automation bei Elovade. "Octiga bietet ihnen nicht nur leistungsstarken Schutz, sondern reduziert auch deutlich die Zeit und den Aufwand für die sichere Verwaltung von Microsoft 365-Welten. Mit unserem neuen Hersteller schaffen wir also eine Win-Win-Situation für MSP-Partner: Sie können ihre Kunden zuverlässig schützen und gleichzeitig die Effizienz ihrer eigenen Geschäftsprozesse verbessern."

"MSPs berichten immer wieder, dass sie mit der Octiga-Plattform viel Zeit sparen, Schwachstellen in Microsoft 365 schnell adressieren und die Sicherheitsrisiken ihrer Kunden stets im Blick behalten", sagt Rob McFeely, CEO und Co-Gründer von Octiga. "Unsere Lösung wird von Security-Dienstleistern in der gesamten EMEA-Region eingesetzt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit Elovade einen Partner gewonnen haben, der wertvolle Expertise im DACH-Markt mitbringt und uns als Value Added Distributor gezielt dabei unterstützt, den Vertrieb unserer Sicherheitsplattform in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch stärker voranzutreiben."

Kurzfristige Webinar-Termine

Wer sich für die Microsoft 365-Management- und -Monitoring-Lösung von Octiga interessiert und im direkt im Live-Betrieb kennenlernen möchte, für den hält Elovade Webinare bereit. Unter diesem Link kann man sich für die Termine am 29. November, 4. Dezember und 10. Dezember 2024 anmelden.