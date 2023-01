Zu seinem Nachfolger als Deutschland-Chef hat Fellowmind Martien Merks ernannt. Als Regional Director Deutschland soll er nun hier zu Lande das Dienstleistungsgeschäft des Microsoft-Partners vorantreiben.

Türling hat 2001 die Axon GmbH gegründet und agierte dort 18 Jahre lang als Geschäftsführer. Nach der Übernahme des Unternehmens durch den international tätigen Microsoft-Partner Fellowmind war Türling dort als CEO Deutschland dafür zuständig, Axon und die ebenfalls akquirierten deutschen IT-Dienstleister CRM Partners und Applabs in den Konzern zu integrieren sowie Fellowind als Marke in Deutschland zu etablieren.

In einer internen Mitteilung an die Mitarbeiter brachte der CEO der Gruppe, Emiel Putman, seine Dankbarkeit für Türlings Verdienste und die ausgezeichnete vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Ausdruck.

Sein Nachfolger Martien Merks ist bereits seit 38 Jahren beruflich tätig. Der Niederländer startete seine Karriere 1985 bei Philips, arbeitete nachher über 16 Jahre bei Siemens und war auch zweieinhalb Jahre lang für das Benelux-Geschäft des ERP-Anbieters Unit4 verantwortlich. Zuletzt agierte er als selbständiger Berater.

Fellowmind wurde 2019 in den Niederlanden gegründet und beschäftigt mittlerweile 1.862 Mitarbeiter in 40 Niederlassungen in sechs europäischen Ländern - neben den Niederlanden (372 Mitarbeiter) und Finnland (428), auch Dänemark (367), Schweden (402), Deutschland (163) und in Polen (130 Mitarbeiter). Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz des norwegischen Finanzinvestors FSN Capital. 2021 hat es 262 Millionen Euro umgesetzt. Der europäische Microsoft-Partner bedient Kunden aus den Marktsegmenten Industrie, Handel, öffentliche Hand, Automobilbau, Gesundheit und Finanzdienstleister. In Deutschland ist Felllowmind in Paderborn, Eschborn und in München vertreten.



