Nach dem Erfolg des Xperience Day 2023 wird die Kindermann GmbH aus dem bayerischen Eibelstadt in diesem Jahr die Veranstaltung auf drei Standorte ausweiten. Dafür wurden mit Stuttgart, Wolfsburg und Dresden Eventlocations führender Automobilhersteller für die Tagesveranstaltung ausgewählt. Eingeladen sind alle Händler, Fachplaner und Systemintegratoren, die sich für Neuheiten aus den Bereichen Conferencing, Collaboration und Connectivity interessieren.

Kindermann Neuheiten hautnah

Auf der Tour können die Teilnehmer unter anderem das neue Kindermann Touchdisplay TD-40xx sowie das Klick&Show K-FX Plus live erleben. Die TD-40xx Serie bietet mit kapazitiver Berührung und aktivem Bedienstift ein Schreibgefühl wie auf einem Tablet. Neben der klassischen Tafelanwendung auf 65 bis 86 Zoll kann es zudem auch horizontal als "Tisch-Display" genutzt werden.

Das neue Klick&Show K-FX Plus unterstützt neben den bewährten Collaboration-Funktionen eine Dual-Screen-Funktion für noch mehr Präsentationsfläche sowie zwei USB-Kamera-Eingänge. Darüber hinaus überzeugt es durch seine einfache Plug & Play Installation, die auch ohne Administratorrechte möglich ist. Neue 4K-Transmitter sind für das drahtlose Teilen von Inhalten zuständig.

Neue Produkte der Herstellerpartner

Die Besucher erwarten nicht nur die Innovationen von Kindermann, sondern auch von Bose Professional, Legrand, LG, Maxhub, Newline, Optoma, Panasonic, Philips, Sony, Vogel's, Yamaha und Zeevee. Die Mischung aus Vorträgen, Ausstellung und Networking wird durch spannende Eindrücke in die Automobilindustrie abgerundet.

"In diesem Jahr durften wir bereits reichlich Stadionatmosphäre genießen", so Dominic Hoffmann, Marketingleiter der Kindermann GmbH. "Daher wollten wir für unsere Xperience Tour einen anderen Akzent setzen. Wir haben uns für 'Made in Germany' entschieden und namhafte Automobilhersteller als Veranstaltungsorte ausgewählt - ein spannendes Ambiente für die Präsentation zukunftsweisender Produktneuheiten."

Weitere Informationen, die Agenda und die Möglichkeit zur Anmeldung stellt Kindermann unter diesem Link zur Verfügung.