Um seine Anstrengungen ein klimaneutrales Unternehmen zu belegen, hat sich Logicalis der Prüfung durch die Science Based Targets Initiative (SBTi) unterzogen. Das SBTi ist ein Zusammenschluss von mehreren internationalen Gremien, unter anderem dem World Wide Fund for Nature (WWF) und dem Carbon Disclosure Project (CDP). Das Ziel der 2015 gegründeten Organisation ist es, Unternehmen zu helfen, wissenschaftlich fundierte Klimaschutzziele festzulegen, und deren Einhaltung zu überprüfen.

Nun hat SBTi Logicalis' Scope-1- und Scope-2-Ziele als im Einklang mit dem 1,5°C-Ziel eingestuft, denn das Systemhaus hat sich verpflichtet, seine absoluten Scope-1- und Scope-2-Emissionen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Unter Scope 1 werden alle direkt vom Unternehmen verursachten CO 2 -Emissionen erfasst, bei Scope 2 kommen die Emissionen aus eingekaufter und selbst genutzter Energie hinzu.

Doch mit welchen Maßnahmen glaubt Logicalis, seine ehrgeizigen Klimaschutzziele erreichen zu können? Dies hat das Unternehmen hier zusammengefasst.

So spendet etwa Logicalis bereits ausgemusterte Hardware (Endgeräte aber auch Netzwerk-Switches) an eine Schule im Main-Kinzig-Kreis. Dort werden diese Geräte von Schülern aufbereitet und für Lernzwecke benutzt. Ferner ermittelt das Systemhaus bei allen Geschäftsreisen seiner Mitarbeiter den dabei anfallenden CO 2 -Fußabdruck. Der öffentliche Personenverkehr mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen wird dabei als meist als CO 2 -frei betrachtet, da der Strom für diese Verkehrsmittelt meist aus regenerativen Quellen (Sonne, Wind) herstammt. Außerdem ermuntert Logicalis die eigenen Beschäftigten, auf möglichst viele Dienstreisen ganz zu verzichten und statt dessen Videokonferenzen abzuhalten.

Dabei werden die Bemühungen des IT-Dienstleisters für mehr nachhaltiges Handel auch von anderen Akteuren am Markt anerkannt. Bei Ecovadis wird Logicalis als Bronze-Partner geführt, und von Cisco wurde das Unternehmen als "Sustainability Partner of the Year 2023" ausgezeichnet. Damit ehrt der Netzwerkhersteller die Bemühungen von Logicalis, Altgeräte wiederaufzubereiten oder zu recyclen. Ferner bescheinigt Cisco seinem Partner die Fähigkeit, die Umweltauswirkungen der IT-Infrastruktur seiner Kunden exakt messen und reduzieren zu können.



