Yokoy offeriert eine KI-gesteuerte Ausgabenmanagement-Plattform für mittelständische und große Unternehmen. Damit lassen sich viele Aufgaben in der Finanzbuchhaltung, etwa die Reisekostenabrechnung, vollautomatisch abbilden. Das Potential haben auch einige Finanzinvestoren (unter anderem Sequoia Capital) erkannt: In zwei Finanzierungsrunden haben sie über 100 Millionen Dollar in das Schweier Unternehmen "hineingepumpt".

Nun läutet Yokoy die nächste Entwicklungsphase ein und stellt dazu unter anderem eine neue Marketingleiterin ein. Caroline Mogford ersetzt Melanie Gabriel, die diese Position bis Ende August 2023 bekleidete.

Mogford blickt auf über eine 15-jährige Berufserfahrung zurück. Bei Yokoy trat sie bereits im September 2023 ein - als CMO-Beraterin. Davor agierte sie eineinhalb Jahre lang als CMO bei der digitalen Identifikationsplattform Veriff. Von 2016 bis 2022 war sie bei der SAP-Tochter Qualtrics beschäftigt. Dort steuerte Mogford die Vertriebsentwicklungsaktivitäten in der EMEA-Region das weltweite Partnermarketing. Während ihrer neunjährigen Tätigkeit bei Google verantwortete sie zuletzt das internationale Marketing für die Produktlinie "Google for Education".

Mogford verfügt auch über fundierte Finanzkenntnisse, die sie während ihrer fast vierjährigen Tätigkeit als Projektmanagerin zu Beginn ihrer Berufslaufbahn bei der Bank of England erwarb. Die Britin hat ihr Studium in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Cambridge mit Auszeichnung abgeschlossen und besitzt einen Master in Wirtschaftswissenschaften von der London School of Economics.

Philippe Sahli, Mitgründer und CEO von Yokoy, freut sich bereit auf die Zusammenarbeit mit Mogford: "Caroline wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, uns weiterhin auf Erfolgskurs zu halten und uns erfolgreich als führender Anbieter für modernes Ausgabenmanagement zu etablieren."

Als Finanzexpertin und Marketingspezialistin fühlt sich Mogford diesem Anspruch durchaus gewachsen: "Ich freue ich mich darauf, Yokoys Erfolgsgeschichten zu teilen und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Von dem Produkt, dem Führungsteam und dem Ausmaß des Problems, das Yokoy mit seiner Technologie löst, war ich sofort begeistert".