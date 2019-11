Von Dreusche war insgesamt fast zehn Jahre bei DataCore tätig - zuerst als als Director Central Europe und seit Juli 2018 agierte er als Vertriebsleiter in derselben Region. Unter seiner Führung baute DataCore einen starken Channel in DACH und Osteuropa auf, der die Grundlage für das stetige Wachstum der Company seit 2010 legte. Seine Laufbahn in der IT-Branche begann von Dreusche bei dem IT-Dienstleister RZnet, davor schloss er seine Berufsausbildung asl Fernmeldehandwerker bei der Deutschen Telekom ab.

Sein Nachfolger als Vertriebschef bei DataCore Zentraleuropa ist seit dem 1. November 2019 ist Florian Reithmeier. Er möchte an von Dreusches erfolgreiche Arbeit anknüpfen und DataCores gemeinsame Business mit den Partnern weiterwachsen lassen. In Florian Reithmeiers Verantwortungsbereich fällt der kontinuierliche Ausbau der engen Kundenbeziehungen und eine weitere Erschließung von Schlüsselbranchen sowie neuer Geschäftsmöglichkeiten mit Partnern.

Aufgrund der starken Nachfrage nach den eigenen Software defined Storage-Lösungen baut DataCore die eigene Vertriebsmannschaft weiter aus: Mirko Maslonka kam als Regional Manager Germany North neu zu DataCore, ebenso Samira Azizi als Regional Manager Germany South und Katrin Hentschel als Regional Manager Germany East. Außerdem startete Jörg Strohschän in der Position des Channel Account Managers Germany North seine Karriere bei DataCore.

Florian Reithmeier hat seine Karriere in der IT-Branche bei Hewlett-Packard begonnen und dort 10,5 Jahre lang verschiedene leitende Tätigigkeite ausgeübt. Nun freut er sich darauf, gemeinsam mit Channel-Partnern die Erfolgsstory bei DataCore fortzusetzen: "Mein Dank geht an Stefan von Dreusche, der eine tolle Aufbauarbeit geleistet hat, von der DataCore noch heute profitiert. Wir bleiben bei unserem klaren Channel-Bekenntnis und werden unseren Partnern auch in Zukunft einiges zu bieten haben."