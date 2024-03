Ende Januar 2024 hat ChannelPartner zusammen mit Context die Channel Excellence Awards (CEA) verliehen - auch in der Kategorie "Security".

Die Kategorie "Security" umfasst Antivirus-Systeme, Firewalls, Security Suites , Privacy Control- und Total Care-Software, aber auch Security-Devices also Netzwerk-Security-Equipment; nicht inkludiert sind Backup-Lösungen.

Securepoint setzt sich ab

Securepoint ist der Channel-freundlichste Security-Anbieter 2024. Das ist eines der Ergebnisse der großen Umfrage unter den Resellern, die das Marktforschungsunternehmen Context im Auftrag von ChannelPartner durchgeführt hat.

Und der Anbieter von der Lüneburger Heide hat seinen Vorsprung gegenüber den Verfolgern Sophos und Eset sogar ausbauen können. Dieser Erfolg deutete sich bereits im Verlauf des Jahres 2023 an. An den neun Fachhandelsveranstaltungsorten des Anbieters in der DACH-Region nahmen insgesamt 750 Vertreter von Resellern teil. ChannelPartner war in Nürnberg vor Ort und spürte dort den besonderen Spirit des Securepoint-Channels unmittelbar.

Probleme sprach man dort offen an, und die Lösungsvorschläge des Anbieters stießen im Auditorium auf breite Zustimmung. Auch bei den Partnerveranstaltung des Zweit- (Sophos) und Drittplatzierten (Eset) nahm ChannelPartner persönlich teil. So konnte Sophos wieder mal seine erfolgreichsten Vertriebspartner aus Deutschland: Artada, Bechtle, IT@Business, Netgo, Qfact, SWS und TIM auszeichnen.

Auf seiner DACH-Partnerkonferenz in Berlin stellte Eset einen ganzen Strauß an Neuerungen vor, betonte seine Ambitionen, im Enterprise-Markt zu wachsen und versicherte gleichzeitig, die angestammte KMU-Klientel nicht aus den Augen verlieren zu wollen.

Alles in allem scheint das Führungstrio einen sehr guten Job im Channel zu machen, so dass es für die Herausforderer schwierig werden dürfte, eines dieser Anbieter nächstes Jahr vom Treppchen zu stoßen. Am ehesten dürfte dies noch Hornetsecurity gelingen. Dem deutschen Cloud-Security-Anbieter gelang es 2023, besonders viele neue Partner zu gewinnen (ChannelPartner berichtete).

Ein großer Sprung nach vorne (von zwölf auf sechs) gelang in diesem Jahr Bitdefender. Anfang März 2024 konnte der Security-Hersteller aus Rumänien mit neuartigen "Kryptomining-Schutz"-Produkten aufwarten, im Herbst 2023 haben die Osteuropäer ihr Threat-Intelligence-Angebot erweitert, die Zusammenarbeit mit Tarox wurde im Sommer 2023 vertieft, und im September 2022 hielt Bitdefender die erste Partnerkonferenz in Deutschland ab. Derartiges Engagement im und für den Channel sucht seinesgleichen.

Ein weiterer wichtiger Security-Player unter den zehn Channel-freundlichsten Herstellern ist WatchGuard. Auf der in Lissabon im September abgehaltenen Channel-Konferenz konnte der Anbieter gleich zwei deutsche Vertriebspartner mit den internationalen Awards ehren: CompuGroup Medical Deutschland aus Koblenz und LargeNet aus Hamburg.

Nicht zu unterschätzen bleibt ferner Cisco. Trotz vieler Personalwechsel im Channel gelang es der Netzwerk-Company ihren Platz im vorderen Drittel zu halten. Erfreulich verlief die Channel-Saison auch für Trend Micro. Die Japaner hätte es fast unter die Top-10 geschafft. Dennoch, eine Verbesserung um gleich sechs Ränge verdient Lob. Da hat offenbar das Team unter der Channel-Chefin Christina Decker hervorragende Arbeit geleistet. Der Aufwärtstrend war auch schon auf dem Partner Talk & Tech Day Ende Juni 2023 in Münster zu vernehmen.

Einiges im Argen scheint dagegen bei Barracuda zu liegen. Die US-Amerikaner fielen gleich um sechs Plätze herunter. Etwas an Boden im Channel hat auch G Data verloren (von fünf auf neun herunter). Ebenfalls einiges nachzuholen als Security-Company hat Lancom. Mit der Channel-freundlichen Netzwerkzugangslösung "Lancom Trusted Access Client" könnte es für die Aachen wieder aufwärts gehen.

Fast 20 Anbieter haben es in das Security-Ranking geschafft, so viele wie in keinem anderem Produktsegment. Das deutet auf einen nach wie vor stark zersplitterten Markt hin. Trotz aller Konsolidierungsbemühungen, vor allem von Anbietern wie Cisco, der unter anderem für 28 Milliarden Dollar Splunk kaufte, tauchen im Wochenrhythmus neue Startups auf, die "Speziallösungen" gegen neue Bedrohungen feilbieten.

Channel Excellence Award 1. Securepoint (1) Preferred Vendor 2. Sophos (2) 3. Eset (3) 4. Hornetsecurity (-) 5. Fortinet (4) 6. Bitdefender (12) 7. Cisco (8) 8. Watchguard (6) 9. Kaspersky (7) 9. G-Data (5) 11. Trend Micro (17) 12. Palo Alto (16) 13. SentinelOne (15) 14. Sonicwall (10) 15. CheckPoint (-) 16. Lancom (11) 17. F5 (-) 18. Avast/AVG (14) 19. Barracuda MSP (13)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

Weitere Informationen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, sowie eine Übersicht über alle Distributions- und Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards finden Sie unter www.channelpartner.de/3617554. Die schönsten Fotos der Gala im GOP Varieté-Theater in München sowie ein Video mit den Highlights haben wir unter https://www.channelpartner.de/a/party-hoechstleistungen-der-channel-stars,3617626 bereitgestellt. Die Ergebnisse des Vorjahrs zum Vergleich gibt es unter www.channelpartner.de/3616088.



