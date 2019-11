Systemhäusern fällt der Wandel zum Managed Service Provider noch immer sehr schwer: So erwirtschaften beispielsweise nur 2,5 Prozent der 400 kürzlich von Lancom befragten Partner aktuell ihre Einnahmen mit Managed Services. An technischem Know-how fehlt es ihnen nicht. Die größten Hürden sehen sie in organisatorischen, vertrieblichen und rechtlichen Themen.

Entscheidend dafür, ob ein Systemhaus diese Themen erfolgreich meistert, ist letztlich die Bereitschaft, die eigene Arbeits-, Führungs- und Unternehmenskultur zu ändern. Das ist eine der zentralen Botschaften alle jener IT-Dienstleister, die auf dem Weg zum MSP schon sehr weit fortgeschritten sind.

Deshalb nimmt der Austausch über Methoden, Strategien und Erfahrungen zu diesem im Kern kulturellen Wandel auch ein großes Gewicht im Kongressprogramm von c.m.c. am 20. Februar 2020 ein.

Kommunikationsstärke ist eine der zentralen Schlüsselkompetenzen für den kulturellen Wandel. René Borbonus, Trainer, Vortragsredner und Autor, wird deshalb in seiner Eröffnungskeynote schildern, wie eine klare Kommunikation in der VUCA-Welt funktioniert.

Kultur schlägt Strategie beim Wandel zum MSP: Warum die Kultur so entscheidend ist, schildert Carsten Vossel, Geschäftsführer, CCVOSSEL GmbH, am Beispiel seines eigenen Unternehmens.

Culture eats Strategy eats Culture - Wie aus einem Projektteam ein Unternehmen wird: Vor fast 30 Jahren gegründet, gelang es dem IT-Dienstleister und MSP, der inzwischen rund 190 Mitarbeiter beschäftigt, sich immer wieder erfolgreich zu transformieren. Ein Ergebnis der jüngsten Transformation ist "Wolkenmacher.rocks". Der Name ist Programm. Wie es dazu kam und warum der erfolgreiche Wandel zum Cloud-Spezialisten gelang, schildert der Mitgestalter dieser spannenden Reise: Jakob Rinkewitz, B2B Business, Marketing, Branding & Communication bei der VINTIN GmbH.

Transformation vom klassischen Systemhaus zum Managed Sevice Provider - Eine Frage des Managements: Der Managed Service Provider ahd GmbH & Co. KG hat bereits 2008 die Basis für die eigene Zukunftsfähigkeit gelegt und eine Transformation vom klassischen Systemhaus zum Managed Service Provider angestoßen. Einen Einblick in das "Warum" und "Wie" dieser Transformation gewährt in diesem Vortrag der Chief Technology Officer der ahd, Marcus Bengsch.

Tell us your story! Erfahrungen, Hürden, Strategien bei der Transformation zum MSP: Klaus Weinmann, Gründungsmitglied von CANCOM und Co-Founder CEO & Chairman of the Board von PRIMEPULSE SE, wird in einer kurzen Impulskeynote seine Erfahrungen und seine Einschätzung zur Zukunft des Systemhausmarktes teilen. In den anschließenden 30 Minuten hinterfragen und diskutieren wir mit allen Teilnehmern im Plenum interaktiv über deren Erfahrungen, Hürden, Vorgehensweisen und Strategien.

Informationen zu weiteren Sprechern, Agenda und Anmeldemöglichkeit finden Sie hier.