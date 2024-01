Gegründet wurde Smoodi Consulting Anfang 2023, zuerst agierte dort Jochen Kraus als alleiniger Geschäftsführer, nun hat ihm die Muttergesellschaft MR Datentechnik Tobias Friedrich als Co-Geschäftsführer zur Seite gestellt.

Gleichzeitig wurden die von MR Datentechnik übernommenen Unternehmen VSB Solutions und VSB IT Services in Smoodi Consulting integriert.

Nach seiner Ausbildung zum Bachelor Professional of IT Business Management arbeitete Friedrich als IT-Consultant bei diversen IT-Dienstleistern und IT-Anwenderunternehmen.

Zu MR Datentechnik stieß Tobias Friedrich bereits 2010 dazu, dort begann er zuerst als Senior Security Consultant, später wurde er zum Projektleiter Professional Services befördert, danach stieg er zum Teamleiter ECM auf und hatte zuletzt die Position des Abteilungsleiters der "Digital Company" inne, in der alle Digitalisierungskompetenzen von MR Datentechnik zusammenliefen.

Seine Expertise und seine Führungsqualitäten soll Friedrich nun in die aus der "Digital Company" am 1. Januar 2023 hervorgegangene Smoodi Consulting einbringen: "Die Ernennung zum Geschäftsführer für mich etwas Besonderes und eine Herausforderung, die ich mit großer Begeisterung annehme. Unser Ziel ist es, unser Digitalisierungsvision konsequent voranzutreiben und durch innovative Strategien und unermüdlichen Einsatz weiterhin Erfolgsgeschichten zu schreiben. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Jochen Kraus und dem gesamten Team unsere ambitionierten Pläne zu verwirklichen", so Friedrich weiter.



