Der Trend zu Fusionen in der Systemhausszene hält auch 2023 unvermindert an. Nach der Übernahme des Datev-Spezialisten Comp-Pro durch die GBC-Gruppe Ende Februar wurde nun eine weitere Akquisition Anfang März verkündet:

Die niedersächsische ATD-Gruppe übernimmt den Microsoft-Spezialisten Systempartner Detmold IT-Service - für den dortigen Geschäftsführer Oliver Sommer genau der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt:



"Das ATD-Team bietet uns Möglichkeit, sehr fokussiert auf unseren Schwerpunktthemen zu arbeiten - und uns weiterzuentwickeln."



Michael Engelnkemper, bereits seit zwei Jahren bei ATD aktiv ist, komplettiert als Vertriebsbeauftragter vor Ort das Team von Oliver Sommer.

Und so werden vom neuen ATD-Standort in Detmold mittelständische und inhabergeführte Firmen in der Region Ostwestfalen-Lippe weiterhin betreut. Mit der Handvoll Mitarbeitern von Systempartner Detmold IT-Service wächst die ATD-Mannschaft nun auf über 80 Beschäftigte an. Gemeinsam können sie nun die steigende Nachfrage der Kunden nach Azure-Services befriedigen.

Beide nun vereinigten Systemhäuser waren sich rasch einig. Die ersten Gespräche fanden Ende Januar 2023 statt, zu 1. März 2023 unterschrieben Holger Kämmerer und Oliver Sommer den Vertrag. Für einen reibungslosen Integrationsprozess sorgen die Berater der ATD-Beratungstochter Ubega.

ATD wird weiter wachsen

Dabei wächst die ATD-Gruppe nicht nur über Akquisitionen und Beteilungen (Detmold IT-Service und zuletzt Tigersoft, Art of Systems soweie Datanaut). Das Unternehmen hat in den letzten drei Monaten sechs neue Kollegen eingestellt - in Zeiten von Fachkräftemangel ein starkes Zeichen.

Und die ATD-Gruppe möchte weiter wachsen: "Wir wollen noch zeitnah auf eine dreistellige Mitarbeiteranzahl kommen und suchen aktiv nach weiteren Standorten", verkündete ATD-Chef Holger Kämmerer. Sollte sich sein Unternehmen wie bisher weiterentwickeln, ist dieses Ziel realistisch und könnte noch 2023 erreicht werden.



