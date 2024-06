Die Information Capture Conference (ICC) ist die zentrale Partnerveranstaltung des Scanner- und Dokumentenspezialisten PFU in der EMEA-Region. Seit der Übernahme 2022 gehört die ehemalige Fujitsu-Tochter zum Ricoh-Konzern.

Alle paar Jahre treffen sich die Partner und das PFU-Management zur ICC, nun bereits zum neunten Mal. Daher wird im PFU-Jargon das Event auch mit "ICC9" abgekürzt. Seit der letzten Konferenz in Berlin 2020 sind einige ereignisreiche Jahre vergangen, die wesentlichen Einfluss auf das Unternehmen hatten.

Vor allem die veränderten Arbeitsprozesse mit ihrer Beschleunigung durch die Pandemie, den immer stärker werdenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz und nicht zuletzt die Übernahme durch Ricoh hat PFU und die Partner beschäftigt. "Unsere Vision für ICC-Veranstaltungen war es schon immer, einen Raum zu schaffen, in dem wir die neuesten Trends, zukünftige Chancen für unsere Märkte und Schlüsselthemen aus unseren Branchen diskutieren können", betont PFU-Präsident Hiroaki Kashiwagi die Bedeutung der ICC.

Neue Ära der Zusammenarbeit

Für Kashiwagi hat die Übernahme durch Ricoh "eine neue Ära der Zusammenarbeit und Innovation" eingeläutet. Die Kombination der PFU-Expertise im Bereich der Scantechnologie mit der globalen Reichweite und den Ressourcen von Ricoh habe den Weg für "bahnbrechende Fortschritte" bei der digitalen Transformation und der Workflow-Optimierung geebnet.

Für Ricoh war die PFU-Übernahme nicht nur ein Schritt, um technologische Synergien zu fördern. Der Konzern verschaffte sich dadurch einen zusätzlichen Vertriebszugang zum indirekten Kanal. Dies nutzt Ricoh/PFU auch, indem das Portfolio um Smart Meeting Devices erweitert wird (ChannelPartner berichte bereits live von der ICC9).

1

Eingerahmt durch Reinhold Hirschauer und Roland Kastner (beide Ricoh/PFU) können sich Leander Tischer, Oliver Reiter (beide Systeam), Chris Krämer (Arktis) und Gerhard Lucks (Sistatec) über die PFU-Awards freuen. 2

Michele Bonadio Mastroianni (Infoscan) hat das typischen Gewand des Gastgeber-Emirats angelegt. Das gefällt auch Pierre Himmelmann (Elo). 3

Gemütlicher Ausklang des ersten Abends an der Bar mit Fulvio Giglio (Systeam Schweiz), Michael Voll (Despec Nordic), Reinhold Hirschauer (Ricoh/PFU) und Mikkel Voll (Despec Nordic). 4

Tobias Wilms (Ingram Micro), Stefan Botzet (Softexpress) und Stefan Eckner (Ingram Micro). 5

Für Andreas Meinolf (Synaxon) und Reinhold Hirschauer (Ricoh/PFU) hat sich die weite Anreise nach Dubai gelohnt. 6

Im Ballroom unter dem Burj Kalifa steigt das große Award Dinner. 7

Roland Kastner (Richoh/PFU) freut sich mit Systeam-Einkaufsleiter Oliver Reiter über den Award für den fränkischen Distributor. 8

Gruppenbild mit Präsident: Reinhold Hirschauer (Ricoh/PFU), Fulvio Giglio, Leander Tischer, Oliver Reiter (alle Systeam) und Ricoh/PFU-Chef Hiroaki Kashiwagi. 9

Es wird aber nicht nur gefeiert, sondern auch intensiv getagt. 10

Im Showroom gibt es die neuesten Ricoh/PFU-Produkte zu sehen. 11

Im Ausstellungsbereich zeigen die Technologiepartner ihre Lösungen. 12

Channel-Marketing-Spezialisten Midhula Mahendran informiert die Partner über vielfältige Unterstützungsmaßnahmen. 13

Ricoh/PFU-Sales Director Reinhold Hirschauer zeigt das neueste Mitglied der Smart Meeting Devices, den 360 Meeting Hub.

Mehr Informationen zum Markenwechsel

Ein solcher Übergang bedeutet immer auch Einschnitte für Belegschaft, Partner und Kunden. "Im Laufe des letzten Jahres haben unsere Teams den Rebranding-Plan gewissenhaft umgesetzt und alle Unternehmensressourcen auf die Marke Ricoh umgestellt", berichtet Simon Edwards, General Manager EMEA bei Ricoh/PFU. Man habe diese Änderung proaktiv an Vertriebspartner und Kunden kommuniziert, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

Einer Umfrage unter den Vertriebspartnern zufolge wissen mittlerweile über 94 Prozent über die Umstellung Bescheid. Jeder zweite bekundete Interesse am neuen Produktsegment der Smart Meeting Devices. Allerdings baten auch 15 Prozent der Befragten um mehr Informationen zum Markenwechsel. "Wir haben da noch Arbeit vor uns", ist sich Edwards klar. So war die ICC9 auch in dieser Hinsicht eine willkommene Gelegenheit für das Ricoh/PFU-Team, den Partnern diese Informationen direkt zukommen zu lassen.