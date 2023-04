Die Karwoche 2023 war auch die erste Woche des zweiten Quartals 2023. Dementsprechend traten in viele Firmen neue Menschen neue Posten an - auch im IT-Channel. Oft sind die Neueinstellungen mit großen Hoffnungen und Plänen verbunden. Vom "Messias" wollen wir in der Woche vor Ostern nicht sprechen - aber gerade neu geschaffene Vertriebs- und Channel-Positionen unterstreichen doch auch immer die Bedeutung, die der Hersteller der Region beimisst, für die der Neuzugang zuständig ist.

Neues Personal - nicht nur bei FCB und VfB

Daher stehen zum Beispiel Gabriel Frasconi als neuer Vertriebschef bei Freshworks, André Thelen als Country Manager für Deutschland bei Vectra AI, Robert Ekström als Europa-Chef bei Couchbase unter besonderer Beobachtung. Auch der Wechsel vom Hersteller zum Dienstleister ist nicht immer ganz reibungslos. Der Aufgabe hat sich jetzt Brian Duffy, zuletzt President of Cloud bei SAP, gestellt. Er ersetzt Dieter Schlosser als neuer Chief Executive Officer bei SoftwareOne.

"Alte Hasen" haben dagegen - ob passend oder unpassend zu Ostern, mag jeder für sich entscheiden - Digitall, Listan und Ionos verpflichtet. Beim Technologie- und Beratungsunternehmen Digitall übernahm Mitgründer David Laux den Posten als CEO von Mitgründer Ivaylo Slavov. Bei Listan, das mit den Marken be quiet!, Xilence und Mountain vertreten ist, rückte Aaron Licht, der das Unternehmen schon seit seiner Gründung begleitet, vom CSMO zum CEO auf.

Auch ADN hat mit Christoph Harvey (früher Deskcenter, Softline, Hyperwave, Sage), einem erfahrenen Manager die Marketingleitung anvertraut und sucht mit ihm den Erfolg im MSP-Geschäft. Und Ionos holte sich mit Markus Noga als CTO nicht nur jemanden, der vom Handelsblatt schon einmal zu Deutschlands 100 klügsten Köpfen gezählt wurde, sondern auch langjährige Praxiserfahrung bei SAP und Suse mitbringt.

Wichtige Updates von HP und Cisco

Die an Ostern vielfach anstehenden Familientreffen nahm HP-Chef Enrique Lores bei der HP-Partnerkonferenz schon vorweg. Er empfand das nicht als Business-Termin, sondern als solch ein Treffen. Allerdings hatte sich die Familie lange nicht gesehen - vier Jahre sind seit der letzten globalen HP-Partnerkonferenz vergangen. Es gab also viel zu besprechen - nach Ansicht von HP vor allem zu Themen wie Künstliche Intelligenz, Hybrides Arbeiten, "Widerstandsfähigkeit", "Misstrauen/Vertrauen" - und natürlich zu den Neuerungen und Verbesserungen im Partnerprogramm, von denen ChannelPartner-Chefreporter Armin Weiler live vor Ort berichtete.

Zum Bericht über die HP Amplify Partnerkonferenz 2023 in Chicago

In etwas kleinerem Rahmen traf sich NetApp mit 125 seiner Top-Partner in Prag. Groß war dagegen die Auswahl an Awards, die vergeben wurde: In 18 Kategorien zeichnete der Hersteller Partner aus. Dass davon fünf an deutsche Firmen oder Landesorganisationen gingen, ist angesichts der Abdeckung der Konferenz (EMEA und LATAM) schon respektabel.

Zum Bericht über die Award-Verleihung von NetApp an seine Top-Partner

Mit Awards nicht geizig ist üblicherweise auch Cisco. Auf einem Presse- und Analysten-Briefing diese Woche gab es aber nicht mal Schoko-Osterhasen - einer der Nachteile von Veranstaltungen via Webex. Dafür gab es zahlreiche interessante Einblicke in den Umbau der Security-Sparte von Cisco und Ausblicke auf die flankierenden Maßnahmen im Partnerprogramm. Die sollen dazu führen, dass künftig möglichst jeder Cisco-Partner auch Security-Lösungen verkauft - was angesicht einer aktuellen Analyse des Marktes durch iSCM-Direktor Rudolf Aunkofer nicht die schlechteste Idee ist.

Zum Beitrag über die neue Security-Strategie von Cisco

Frühlingshafter Expansionsdrang

Motiviert ins neue Quartal starteten auch Adesso, Bechtle und Prianto. Sie expandierten alle ins europäische Ausland.

Prianto erweitert seine Präsenz in Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen durch einen neuen Standort in Göteborg. Offenbar hat sich der Münchner Spezialdistributor durch die aus Kriminalromanen bekannte, hohe Kriminalitätsrate in Südschweden nicht abschrecken lassen.

Adesso war bei der Eröffnung seines neuen Standorts in London, dem ersten im Vereinigten Königreich, mindestens ebenso mutig. Schließlich ist auch hier das Böse immer und überall - wie jeder weiß, der aufmerksam die Edgar-Wallace-Filme verfolgt hat. Und auch von der Unsicherheit durch Brexit und neuen König ließen sich die Dortmunder nicht beeindrucken.

Bechtle, mit Stammsitz im dem für Umsicht und Vorsicht bekannten Schwabenland, war bei seiner Expansion etwas zurückhaltender. Hier wurde "nur" das bereits bestehende Geschäft in den Niederlanden erweitert - mit der mittlerweile dritten Übernahme in unserem Nachbarland, einem langjähriger VMware- und Microsoft-Partner.

Feste feiern trotz Tanzverbot

Angesichts andauernden Gejammers in der Politik über mangelndes Wagniskapital, fehlende Startup-Kultur und Innovationsrückstand in Deutschland könnte man manchmal schon Angst bekommen. Dass solides mittelständisches Unternehmertum aber durchaus erfolgreich sein kann - auch wenn es vielleicht weniger laut, bunt und schillernd ist, als die Kunden der Silicon Valley Bank (was macht die eigentlich?) - belegten in dieser Woche gleich zwei Meldungen.

Die von Sascha Beitzel, Ingo Burggraf und Ulrich Simon 1998 in Föhren bei Trier gegründete IT-Haus GmbH feierte ihre 25-jähriges Firmenjubiläum. Das nach wie vor inhabergeführte Unternehmen setzte 2022 rund 154 Millionen Euro um, gehörte damit zu den 30 größten Hersteller-übergreifenden IT-Dienstleistern Deutschlands und ist an 26 Standorten in Deutschland und Luxemburg vertreten.

Zum Bericht über 25 Jahre IT-Haus

"Erst" 23 Jahre alt ist die Böttcher AG in Jena, bei der seit Februar der ehemalige Also-Deutschlandchef Andreas Ruhland Vorstand ist. Wie sich das Unternehmen mit ihm entwickelt, bleibt abzuwarten. Unklar ist auch, wie weit er in die Verhandlungen zu den Boni für die Mitarbeiter 2023 involviert war.

Fest steht jedenfalls, dass sich die 680 Mitarbeiter des auf das B2B-Geschäft spezialisierten Online-Händlers auch 2023 wieder über eine ordentliche Zulage freuen dürfen: Insgesamt sind dafür 7,2 Millionen Euro im Budget eingeplant. Ob deshalb jetzt die Premium-Krokant-Ostereier in Präsentverpackung in und um Jena schon ausverkauft sind, erfahren Sie bei ChannelPartner nicht - dafür aber alles weitere Wissenswert über die Mitarbeiter-Boni bei der Böttcher AG.

Das ChannelPartner-Team wünscht auch Ihnen ein prall gefülltes Osternest, viel Spaß und Freude beim Suchen sowie erholsame und friedliche Feiertage.