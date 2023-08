Bei manchen Dingen merkt man erst so wirklich wie wichtig sie für einen waren, wenn sie fehlen. Das gilt nicht nur im Privaten, sondern auch im Berufsleben. Mir ging es da so wie sicher vielen anderen aus der Branche: Die persönlichen Kontakte, die man über Jahre im Channel erleben durfte, waren während der Pandemie plötzlich weg. Die etwas abgedroschene Weisheit "Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht", hat sich einmal mehr bewahrheitet. Es ist während der Pandemie im Channel trotzdem viel passiert, doch mir kommt es so vor, als hätte man zwei Jahre lang einfach mal die Pause-Taste gedrückt.

Umso schöner ist es, dass wir im letzten Jahr und in den vergangenen Monaten wieder zur Normalität zurückkehren konnten. Bereits zum zweiten Mal nach der Pandemie können wir in Düsseldorf unseren Channelpartner Kongress ausrichten. Das ChannelPartner-Team ist nun in der heißen Phase der Vorbereitungen. Wir wollen ja in den Diskussionen, Vorträgen und Sessions immer den praktischen Bezug mit möglichst hohem Nutzwert für das Publikum erreichen. Deshalb kommen bei uns die IT-Dienstleister und Systemhäuser zu Wort. Ich hatte diese Woche beispielsweise ein spannendes Meeting mit Thomas Seifert von IT-Haus und Timo Reichenbach von HP. Die beiden bringen ein Hybrid-Work-Projekt aus der Sportartikelbranche mit. Wer mehr über dieses Projekt erfahren möchte, wer wissen will, wie KI und Chat GPT in der Praxis eingesetzt werden können oder wer sich endlich wieder mit Herstellern, Lösungsanbietern oder Kolleginnen und Kollegen vernetzen will, kann sich jetzt noch für den ChannelPartner Kongress am 6. und 7. September 2023 in Düsseldorf registrieren:

https://events.channelpartner.de/channelpartner-kongress/

Unter dem Veranstaltungsstopp während der Pandemie hat auch Also gelitten. 2020 war alles schon für die große Hausmesse CTV vorbereitet und im letzten Moment musste ein virtuelles Ersatzkonzept her. Mit einem neuen CTV-Konzept an vier Standorten kehrt Also nun hierzulande wieder "in Echt" zurück. Wir waren in Straubing mit dabei, denn dort gab es nicht nur Fachvorträge und Ausstellung, sondern auch einen urigen Abend auf dem Gäubodenvolksfest:

https://www.channelpartner.de/a/das-also-come-back-auf-dem-gaeubodenvolksfest,3617005

Persönlichen Kundenkontakt auf eine etwas ungewöhnliche Weise pflegt in diesen Wochen Christoph Schwarz vom saarländischen TK-Distributor Herweck. Er will Partner in ganz Deutschland mit der Vespa besuchen und mit über das Potenzial von Hybrid Work und Mobile Work diskutieren und wie Jabra-Produkte dabei helfen können. Nach über 1.000 Kilometern will er dann am Jabra-Hauptsitz in Kopenhagen ankommen, bevor er sich dann wieder auf den Heimweg nach St. Ingbert-Rohrbach macht.

https://www.channelpartner.de/a/herweck-mitarbeiter-faehrt-mit-vespa-nach-kopenhagen,3616990

Den Briten hat der Brexit nicht wirklich gutgetan, auch wenn viele Inselbewohner da immer noch anderer Meinung sind, wie ich neulich im Urlaub in Hampshire erfahren durfte. So ist zu hoffen, dass die Entscheidung Fujitsus für den Client-Exit die richtige war. Gegenüber ChannelPartner hat Channel-Chef Santosh Wadwa den "Clexit" damit erklärt, dass das Geschäft in Europa defizitär gewesen sei und die Aussichten für das Marktsegment generell schlecht sind. Wadwa bemüht sich nun, bei der Transformation zur Datacenter-Company möglichst viele Partner, die mit Fujitsu bisher vor allem durch das Client-Geschäft zu tun hatten, auf die Reise mitzunehmen:

https://www.channelpartner.de/a/fujitsus-fahrplan-nach-dem-client-exit,3617016

Neuigkeiten gibt es aus der IT-Dienstleister- und Systemhaus-Landschaft: Die neu entstandene Accompio-Unternehmergruppe vereint fünf IT-Dienstleister mit der Mod IT Services GmbH mit den Standorten Einbeck (Niedersachsen), Hannover und Kassel, der Proficom GmbH aus Dresden, der Schmitz RZ Consult GmbH aus Pulheim bei Köln, der Be-Solutions GmbH mit den Standorten München, Leipzig und Essen sowie der ungarische Services4-IT Kft. mit den Standorten Budapest und Pécs:

https://www.channelpartner.de/a/accompio-systemhausgruppe-entstanden,3616979

Bei Adesso ist man weiterhin auf Expansionskurs: Mit der Würzburger Palmer AG will der Dienstleister das SAP-Geschäft in der DACH-Region stärken:

https://www.channelpartner.de/a/adesso-uebernimmt-die-palmer-ag,3616992

Und zu guter Letzt noch eine Personalrochade der besonderen Art: Bei Wortmann tauschen Chef und Stellvertreter der Vertriebsleitung die Plätze. Der Hintergrund: Vertriebschef Andreas Bökemeyer wird kommendes Jahr in den Ruhestand gehen und übergibt jetzt schon die Hauptverantwortung an Volker Kaps, um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen:

https://www.channelpartner.de/a/wechsel-an-der-wortmann-vertriebsspitze,3617011

Das ChannelPartner-Team wünscht Euch noch ein paar schöne Restsommertage und hofft auf ein Treffen mit Euch beim ChannelPartner Kongress in Düsseldorf!