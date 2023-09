Der 19. ChannelPartner-Kongress hat alle Rekorde geschlagen - was die Zahl der Teilnehmer, Menge des Sessions und die Networking-Frequenz betrifft. Das gesamte ChannelPartner-Team war ja in Düsseldorf dabei und konnte sich davon persönlich überzeugen.

Den Nachbericht zum Kongress haben wir von zwei freien Journalisten aus Düsseldorf anfertigen lassen, sie waren die neutralen Beobachter des Events, und auch sie zogen ein sehr positives Fazit:

Kollege Armin Weiler hat auch die Stimmung auf der Party des 19. ChannelPartner Kongresses festgehalten. Anfang September herrschen in Düsseldorf fast noch tropische Temperaturen, was der guten Laune auf der Terrasse des Veranstaltungshotels aber keinen Abbruch tat, wie man der Bilderstrecke entnehmen kann:

Und wir bereiten bereits die nächsten ChannelPartner-Events vor - im Januar, März und April 2024. Der kommende ChannelPartner-Kongress wird Anfang September 2024 im Raum NRW stattfinden, wo, das verraten wir Euch bald.

In der IT-Dienstleister-Szene war diese Woche auch einiges los: Computacenter konnte gute Zahlen aus dem ersten Halbjahr 2023 vermelden, lediglich der Zuwachs bei Managed Services fiel mit einem Plus von 6,8 Prozent etwas mager aus.

Der 1996 in Großbritannien als ISP (Internet Service Provider) gegründete IT-Dienstleister Claranet ist mittlerweile in Deutschland stark präsent und akquiriert fleißig. Nun war es an der Zeit strukturell und personell für Ordnung zu sorgen.

Spannendes gibt es auch aus der Distribution zu berichten. Der in Deutschland Channel-freundlichste Security-Anbieter Securepoint hat eine Vertriebsvereinbarung mit Tarox abgeschlossen. TD Synnex hat eine neue Cloud Management-Plattform in Betrieb genommen und mit Julia Mitterdorfer eine neue Komponentenchefin eingestellt.

Auf der IFA hat AVM eine Vielzahl an neuen Produkten vorgestellt, etwa die Fritzbox 5690 Pro für Glasfaser und DSL sowie eine völlig neues Fritzdect 350. Nun wurde bekannt, dass AVM offenbar mit dem Gedanken spielt, sich kaufen zu lassen, denn die Firmengründer und geschäftsführenden Gesellschafter gehen schon stramm die 70 zu. Es wäre der 1986 in Berlin gegründeten Company zu wünschen, dass sie einen deutschen Investor findet.

The best is yet to come, pflegte unser Firmengründer Pat McGovern immer zu sagen. In diesem Sinne wünschen wir Euch allen ein erholsames Wochenende!