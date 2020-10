Das gerade neu errichtete Gebäude befindet sich in der Thüringer Straße 25, gerade mal drei Kilometer von der Altstadt in Halle (Saale) entfernt. Der Antrieb zum Bau des DigitCube kam von Michael Weber, der mit seinem Systemhaus, der Net Con Ausgabeservice GmbH, neue Büroräume beziehen wollte. Der alte Firmensitz im Osten Halles bot nämlich nicht mehr genug Platz für all seine Mitarbeiter, derzeit 30 and der Zahl. Net Con, ein typisches Systemhaus im Drucker-, Kopierer- und DMS-Umfeld, hat nämlich noch 2019 einen Wettbewerber übernommen und zwischenzeitlich das Geschäft mit IT-Infrastruktur-Systemen (Endgeräte, Netzwerk, Software und Cloud-Lösungen von Microsoft, gehosted in der Terra Cloud von Wortmann) deutlich ausgebaut.

Eine lose Partnerschaft mit der ebenfall in Sachsen-Anhalt ansässigen Kelobit IT-Experts GmbH bestand schon seit einigen Jahren, unter anderem auch aufgrund der gemeinsamen Mitgliedschat in der iTeam-Systemhauskooperation. Webers Angebot an den Kelobit-Geschäftsführer Oliver Lorenz, mit in den DigitCube eizuziehen, kam für ihn wie gerufen. So kann er endlich von dem weit abgelegenen Gewerbegebiet Kabelsketal nach Halle umziehen. Geschehen soll dies im Mai/Juni 2021.

Ebenfalls in den DigitCube einziehen werden die sieben Mitarbeiter des Datev-Systemhauses und Securepoint-Partners Ernst & Weber sowie die zwei Webdesigner von Zweiton.Almstädt. Damit sieht Net Con-Geschäftsführer Michael Weber sein nun fester geknüpftes Netzwerk aus vier IT-Dienstleistern gut aufgestellt: "Gemeinsam decken wir das Spektrum an IT-Dienstleistungen für unsere Kunden gut ab."

Auch Kelobit-Chef Oliver Lorenz sieht zahlreiche Kompetenzen in der Zusammenarbeit der IT-Dienstleister gebündelt: "Während sich die Net Con um das Brot- und Buttergeschäft ihrer Kunden, also um IT-Services im Großen und Ganzen, kümmert, helfen wir unseren Kunden dabei, sich im Bereich Datenschutz und Datensicherheit/Information Security Management besser aufzustellen. Wir freuen uns sehr auf 2021, denn durch diese einzigartige Konstellation im DigitCube können wir unseren Kunden in Sachsen-Anhalt erstmalig ein Rundumsorglos-Paket für all ihre IT-Themen anbieten und so die Synergien der vier IT-Dienstleister optimal zur Geltung kommen lassen." Kelobit beschätigt derzeit rund 20 Mitarbeiter.

» Schutz der digitalen Identitäten In dem kostenfreien digitalen Workshop mit RSA, Wallix und CyberArk am 10. November um 10:00 Uhr zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Kunden vor digitalem Identitätsdiebstahl schützen können Hier kostenfrei anmelden

So sieht derzeit Michael Weber auch keinen Bedarf, weitere Partner in den DigitCube aufzunehmen, aber der Net Con-Geschäftsführer hat sein Bürogebäude so großzügig geplant, dass alle vier IT-Dienstleister zusätzliches Personal einstellen können. Durch den Umzug in die City-Nähe von Halle sollte sich die Mitarbeiter-Akquise auf jeden Fall vereinfachen.

Das dürfte insbesondere für Net Con gelten. Das Systemhaus hat sich vom arbeitsintensiven und wenig lukrativen "Zeit gegen Geld"-Business weitgehend verabschiedet und setzt voll auf "Managed Services". Für die Techniker bedeutet dies regelmäßige Arbeitszeiten und gut planbare Außendiensteinsätze. Vor allem für unter 40jährigen, für die Work-Life-Balance eine wichtige Rolle spielt, dürfte diese Konzept attraktiv erscheinen.

Mit den IT-Infrastruktur-Lösungen "beglückt" Net Con mittelständischen Kunden mit bis zu 50 Mitarbeitern, das sind also Rechtsanwaltskanzleien, Steuerberater und Handwerksbetriebe - vorwiegend in Sachsen-Anhalt. Darüber hinaus hat der DigitCube-Gründer aber auch noch größere Kunden im Drucker- und Kopierer-Umfeld unter Vertrag, etwa die Stadtverwaltung Halle, die Saalesparkasse und die Martin-Luther-Universität.

Gemeinsam mit Kelobit, Ernst & Weber und Zweiton.Almstädt wird es daher Net Con sicherlich gelingen, weitere zusätzliche Kunden für den DigitCube-Verbund zu gewinnen. Mit dem Neubau in der Thüringer Straße 25 sind die besten Rahmenbedingungen dafür geschaffen.