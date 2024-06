Managed Detection and Response (MDR) ist einer der "heißesten" Bereiche im ohnehin schon "heißen" Marktsegment IT-Security. Seit kurzem ist da jetzt auch N-Able dabei. Was zeichnet das MDR-Angebot von N-able aus?

Francesco Dibartolo: N-able MDR ermöglicht es unseren MSP-Partnern, ein differenziertes Maß an Sicherheitsservices anzubieten. Dabei bietet es eine umfassende Transparenz und Zusammenarbeit zwischen MSPs, deren Kunden und bei Bedarf auch Sicherheitsexperten. Benutzer in verschiedenen Organisationen haben alle den gleichen Echtzeit-Zugang, um Sicherheitsereignisse zu sehen und/oder gemeinsam daran zu arbeiten. Dadurch entfaltet sich ein neues Maß an Transparenz, welches die Sicherheit verbessert und den Wert der Sicherheitsangebote von MSPs erhöht.

Mit der skalierbaren Technologie und ihren Services ist diese Lösung ideal für kleine und große MSPs und ist preislich so gestaltet, dass sie ihnen hilft, eine robuste Sicherheitspraxis aufzubauen, ohne die Rentabilität zu beeinträchtigen. N-able MDR bietet Unternehmen jeder Größe alles, was sie brauchen, um fortschrittliche Cyberbedrohungen zu stoppen.

Besonderer Schwerpunkt ist es Schwachstellen zu reduzieren und die Kontrolle über ausgedehnte IT-Umgebungen zu übernehmen. Die Lösung lässt sich in bestehende Sicherheits- und IT-Tools integrieren und nimmt deren Daten auf. Die künstliche Intelligenz hilft dabei, Bedrohungen aufzuspüren, die andernfalls unbemerkt bleiben. Mit automatisierten und menschlichen Reaktionsmöglichkeiten geht die Lösung über die bloße Warnung vor Bedrohungen hinaus und stellt sicher, dass diese schnell beseitigt werden. Mit effektiver Bedrohungssuche, Schwachstellenmanagement, Darknet-Überwachung und Compliance-Unterstützung versetzt die Lösung MSPs in die Lage, die Messlatte für die Cybersicherheit in kleinen und mittelständischen Unternehmen höher zu legen.

IT-Dienstleister ebenso wie Kunden suchen nach Vereinfachung und versuchen, die Zahl der genutzten Tools und Hersteller zu reduzieren - oder alternativ auf solche zu setzen, die schon von Haus aus gut miteinander funktionieren. N-able bedient diesen Bedarf mit Integrationen und dem "Ecoverse". Können Sie uns dazu ein Update geben?

Francesco Dibartolo:Da die moderne IT immer komplexer wird, benötigen IT-Experten eine Vielzahl unterschiedlicher Tools, um Unternehmen zu verwalten und zu sichern. Dieser "Technologiewildwuchs" geht mit Komplexität und Ineffizienz einher.

Ecoverse von Nable ist unsere fortlaufende Transformation zu einem offenen Ökosystem, das das Chaos der modernen IT durch die nahtlose Verbindung unterschiedlicher Tools - für Cloud- und On-Premises-Ressourcen - harmonisieren soll. Dadurch können sie besser zusammenarbeiten und eine nahtlose Workflow-Automatisierung mit integrierter Intelligenz und Erkenntnissen unterstützen.

Mit diesem Ansatz wird die Vision von Ecoverse eine einheitliche Verwaltung, Cybersicherheit und Datenschutzfunktionen für physische Geräte, Benutzeridentitäten und Cloud-Ressourcen und -Daten bieten. Wir machen weiterhin Fortschritte auf diesem Weg, einschließlich leistungsstarker neuer Integrationen mit Rewst und HaloPSA.

Mit Rewst unterstützt die Integration MSPs bei der Automatisierung komplexer Workflows über mehrere Produkte und Umgebungen hinweg; und mit HaloPSA können Partner das Daten- und Alarmmanagement optimieren. Diese Partnerschaften helfen MSPs, nahtlos zu arbeiten und das Chaos, das mit der Verwaltung mehrerer Umgebungen einhergeht, zu reduzieren, sodass sie effizienter arbeiten und komplexe IT-Umgebungen besser betreiben können.

Software von N-able kommt ja nicht nur bei IT-Dienstleistern, sondern auch bei gewerblichen Endanwendern zum Einsatz. Dafür wurde jetzt ein Reseller-Programm aufgelegt. Was ist die Strategie dahinter - und an wen richtet es sich?

Francesco Dibartolo: Mit unserem Reselle-Programm geben wir Unternehmen die Möglichkeit, von gemeinsamen Ressourcen und Fachwissen zu profitieren - wir glauben, dass Kommunikation, Unterstützung und der Austausch von Wissen die wichtigsten Faktoren für den langfristigen Erfolg sind.

Reseller können mit unserem Programm von einer breiten Palette an Unterstützung in jeder Phase der Geschäftsentwicklung profitieren. Dazu gehört die Unterstützung durch erfahrene Sales Engineers ebenso wie Marketing- und Vertriebsunterstützung, attraktive Rabatte und Anreize.

Partner können technische und vertriebliche Schulungen sowie NFR-Lizenzen in Anspruch nehmen. Darüber hinaus erhalten sie weitreichenden Presales-Support, haben Zugang zu den spezialisierten "Head Nerds" bei N-able und arbeiten mit engagierten Account Managern.