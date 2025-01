Die Wortmann AG hat die Kosten für den Vor-Ort-Service neu strukturiert. Ab sofort wird der Preis für den dreijährigen Vor-Ort-Service für alle Terra-PCs vereinheitlicht - unabhängig von der Standardgarantiezeit. Damit sollen eigene Abgabepreise der Händler unterstützt und der dreijährige Vor-Ort-Service als Standardlösung positioniert werden. Bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von sechs Prozent sei zudem eine attraktive Marge gewährleistet.

Mehr Marge und günstiger Gesamtpreis

Im Bereich PC-Service zählt der dreijährige Vor-Ort-Service mit rund 60 Prozent aller Servicebuchungen zu den Schlüsselprodukten des Herstellers aus Hüllhorst. Bislang wurden sechs Prozent auf den HEK für Geräte mit 24 Monaten Standardgarantie und drei Prozent für Geräte mit 36 Monaten Standardgarantie berechnet. Diese Preisstruktur war von den Kosten her logisch aufgebaut, jedoch für den Vertrieb komplex.

Wortmann verlangt nun - unabhängig von der Standardgarantie - einheitlich vier Prozent des HEK für drei Jahre Terra Vor-Ort-Service mit Medien-Einbehalt. Dies stellt nicht nur eine deutliche Vereinfachung dar, sondern auch eine leichte Preissenkung für den Großteil der Terra-Geräte. In der Beispielrechnung bleiben bei gleicher Leistung und einem PC zum HEK von 600 Euro und einem VK von 680 Euro netto plus 36 Monate Vor-Ort-Service rund 16,80 Euro mehr in der Kasse des Fachhändlers.

Was sich noch ändert

Die Service-Preise für das vierte und fünfte Jahr bleiben unverändert bei vier Prozent pro Jahr. Der zweijährige Vor-Ort-Service, der laut Wortmann nur schwach nachgefragt wurde, wird im Zuge der Neuregelung eingestellt. Der Aufpreis von zwei auf drei Jahre Vor-Ort-Service reduziert sich von vier Prozent auf zwei Prozent, was ebenfalls den 3-Jahres-Service fördern soll.

Christian Claus, Leiter Service der Wortmann AG erklärt: "Unser Ziel ist es, die Buchungsquote für Services weiter zu steigern, da diese nicht nur zur Kundenzufriedenheit und -bindung beitragen, sondern auch die Margen unserer Partner erhöhen." Weiterhin verspricht Wortmann auch zukünftig Kostenvorteile durch geringe Ausfallraten in Form von attraktiven Servicekonditionen zugunsten ihrer Partner und deren Endkunden weiterzugeben.

Weitere Informationen zu den Services für Terra PCs finden sich nach Anmeldung im Händlerportal bei Wortmann.