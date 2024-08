Die Xantaro Deutschland GmbH wächst in der DACH-Region und hat mit der NetDescribe GmbH Spezialisten und Knowhow für automatisierte, hochskalierbare IT-Lösungen im Bereich Performance, Compliance und Security hinzugewonnen. Die Unternehmen arbeiten seit Mitte März 2024 bereits als strategische Partner zusammen. NetDescribe behält den Namen und erhält den Zusatz "Member of the Xantaro Group". Ziel sei, unter anderem die Services für Kunden in Deutschland und UK zu erweitern.

Weitere Expansion angekündigt

"Wir freuen uns außerordentlich, dass NetDescribe jetzt zur Xantaro-Gruppe gehört", erklärt Gerold Arheilger, CEO der Xantaro Group: "Mit der Kompetenz und Leistungsfähigkeit von NetDescribe bieten wir unseren Kunden nun absolutes Top-Knowhow für die Überwachung, Automation und Sicherheit der Netzwerk-Infrastruktur an. Damit decken wir die OSI-Layer 1-7 mit den besten Experten des Marktes ab. Die Akquisition ist der erste Meilenstein auf unserem Weg, die Xantaro-Gruppe mit weiteren führenden Anbietern zu stärken. Dadurch werden unsere Kunden von einem Service- und Lösungs-Portfolio aus einer Hand profitieren, das sowohl mit seiner Bandbreite als auch seiner Spitzenqualität Alleinstellungscharakter haben wird."

"Als spezialisierter Anbieter für Netzwerk- und Security-Performance-Lösungen in den Bereichen Multicloud, Hybrid und Datacenter Monitoring ergänzen wir die Xantaro-Gruppe ideal", so Elmar Prem, Geschäftsführer bei NetDescribe. "Sowohl Industrie- als auch Handelsunternehmen haben immer höhere Anforderungen an die OT und IT. Compliance-Richtlinien wie NIS-2 und DORA erhöhen die Komplexität."

"Mit den Services und Lösungen von Xantaro und NetDescribe erhält der Kunde Visibilität in seinen Infrastrukturen - unabhängig von On-Prem, Hybrid oder in der Cloud", wirbt Prem weiter. "Unsere Teams arbeiten intensiv zusammen und haben bereits einige Kunden mit unserem gemeinsamen Experten-Knowhow überzeugt. In der Xantaro-Gruppe verfolgen wir weiterhin ehrgeizige Ziele und sind vom Expansionskurs überzeugt."