Xorlab, Schweizer Anbieter von Zero Trust E-Mail-Security, hat Candid Wüest als Principal Security Advocate verpflichtet. Wüest ist im Channel vor allem aus seiner Zeit als Sicherheitsforscher bei Symantec und durch seine Arbeit bei Acronis bekannt.

Zuletzt war er bei Acronis Vice President of Product Management und arbeitete mit seinem Team an EDR-, XDR- und E-Mail-Sicherheitslösungen. Im Laufe seiner Karriere hat er zudem mit vielen Fortune-500-Unternehmen an Projekten zur Verbesserung ihrer Cybersicherheit gearbeitet. Auch das unterstreicht, das Xorlab gewisse Ambitionen hat.

"Ich habe mich für Xorlab entschieden, weil mir gefällt, wie das hochmotivierte Team ein scheinbar gewöhnliches Produkt wie E-Mail, neu erfindet und zukunftsfähig macht", sagt Würst gegenüber ChannelPartner. "Die durchdachte Balance zwischen KI-Modellen, technischen Lösungen und das ständige Hinterfragen von Paradigmen hat mich überzeugt." Er kenne das Schweizer Startup bereits seit einigen Jahren und ist überzeugt, dass er seine Erfahrung dort optimal einbringen kann.

Bei Xorlab soll Wüest nun zunächst helfen, dieProduktstrategie und die Vision weiterzuentwickeln. Er wird Xorlab aber auch bei Events und in Industrie-Gremien vertreten, Innovationen vorantreiben und mitgestalten. Nicht zuletzt soll er Xorlab helfen, auf dem Security-Markt bekannter zu werden. Der Wechsel zu dem Unternehmen ist da schon ein erster Schritt, mit seiner Expertise und seinem Branchenüberblick werden weitere nicht lange auf sich warten lassen.

"Wir freuen uns sehr, Candid bei Xorlab begrüßen zu dürfen", sagt Antonio Barresi, Mitgründer und CEO der Xorlab AG. "Seine strategischen Erkenntnisse und seine umfassende Branchenerfahrung werden von unschätzbarem Wert sein, da wir weiterhin Innovationen vorantreiben und unsere Präsenz auf dem globalen Cybersicherheitsmarkt ausbauen."